vor 15 Min.

Ausbildungsstart: Es gibt immer noch freie Stellen

Im Landkreis gibt es aktuell noch 189 offene Lehrstellen in einem IHK-Beruf. Das ist ein Drittel aller gemeldeten Ausbildungsplätze

Am Montag haben 268 Jugendliche im Landkreis Neuburg-Schrobenhausen eine Ausbildung in einem IHK-Beruf angetreten. Nach der vorläufigen Statistik zum Beginn des Ausbildungsjahres ist dies ein gutes Plus von 3,9 Prozent gegenüber dem Vorjahr. „Der Zuwachs ist ermutigend und zeigt einmal mehr, dass unsere Betriebe angesichts des zunehmenden Fachkräftemangels alle Register ziehen, um ihre Lehrstellen zu besetzen und um selbst ihren Nachwuchs ausbilden zu können“, wird Werner Halbig, stellvertretender Vorsitzender des IHK-Regionalausschusses Neuburg-Schrobenhausen, in einer Pressemitteilung der IHK für München und Oberbayern zitiert.

Die Wirtschaft im Landkreis wie in ganz Oberbayern hat auch heuer große Mühe, zum Beginn des Ausbildungsjahrs am 1. September alle Ausbildungsplätze zu besetzen. Mehr als ein Drittel der oberbayerischen Ausbildungsbetriebe klagten in einer aktuellen IHK-Umfrage darüber, dass sie nicht alle Ausbildungsplätze besetzen konnten, weil zumeist keine oder keine geeigneten Bewerbungen vorlagen. Auch im Landkreis Neuburg-Schrobenhausen sind aktuell noch 189 Lehrstellen frei, wie aus der Statistik der Arbeitsagentur hervorgeht, die auch Lehrstellen im Handwerk und in den freien Berufen berücksichtigt. Demnach bleibt bislang knapp ein Drittel der seit Jahresbeginn gemeldeten Ausbildungsplätze unbesetzt. Den freien Stellen stehen nur noch 75 als unversorgt gemeldete Bewerber gegenüber. Halbig ermutigt deswegen bislang erfolglose Schulabgänger, weiter ihre Chance zu suchen. „In praktisch allen Branchen nehmen Betriebe auch noch kurzfristig Bewerbungen an. Bis in den Oktober hinein kann man noch gut in die Ausbildung einsteigen.“

Die Top 5 der IHK-Ausbildungsberufe im Landkreis Neuburg-Schrobenhausen sind Industriekaufleute, Industriemechaniker, Einzelhandelskaufleute, Kaufleute für Büromanagement sowie Verkäufer. Insgesamt absolvieren im Landkreis Jugendliche in 54 verschiedenen IHK-Berufen eine Lehre. Auch sieben Flüchtlinge gehören zu den neuen Auszubildenden in Industrie, Handel und Dienstleistungen, einer mehr als im Vorjahr. Insgesamt sind damit im Landkreis Neuburg-Schrobenhausen 21 Flüchtlinge in einer IHK-Ausbildung. „Die Integration der Flüchtlinge macht große Fortschritte, auch wenn Sprachprobleme und stellenweise auch rechtliche Hürden nach wie vor große Stolpersteine sein können. Immer mehr Betriebe sehen in den Flüchtlingen zukünftiges Fachkräftepotenzial“, sagt Halbig. Laut einer IHK-Umfrage geben mittlerweile fast die Hälfte der befragten Betriebe an, dass Flüchtlinge für eine Ausbildung im Unternehmen geeignet seien – vor einem Jahr sagte das erst ein knappes Drittel. Fast zwei Drittel der befragten Betriebe wollen in Zukunft Geflüchtete ausbilden oder beschäftigen.

Insgesamt gibt es im Landkreis Neuburg-Schrobenhausen aktuell 185 IHK-zugehörige Ausbildungsbetriebe. Sie stehen für rund 60 Prozent aller Ausbildungsverhältnisse. Freie Lehrstellen mit sofortigem Ausbildungsbeginn sind noch unter www.ihk-lehrstellenboerse.de zu finden. (nr)

