vor 21 Min.

Ausbruchsversuch an der JVA in Neuburg

An der JVA Neuburg gab es einen Ausbruchsversuch.

Wegen eines Ausbruchsversuchs standen zwei Männer vor dem Amtsgericht Neuburg. Auf welch kuriose Weise sie sich den Weg in die Freiheit bahnen wollten.

Von Dorothee Pfaffel

Mit Brotzeitmessern wollten die beiden Männer im November 2017 ein Loch in die Decke ihres Haftraums in der JVA Neuburg graben. Vor Gericht standen sie aber nicht wegen des Ausbruchsversuchs an sich, der Tatvorwurf war ein anderer. Die ganze Geschichte über den Ausbruchsversuch und die Gerichtsverhandlung lesen Sie später hier auf unserer Homepage im Plusangebot.

Themen Folgen