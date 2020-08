vor 35 Min.

Ausflugstipp Edelweißweg: Er ist einer der schönsten Wanderwege der Region

Plus Der Edelweißweg bei Donauwörth ist mit seinen 16 Kilometern zweifelsohne einer der eher längeren Spaziergänge in unserer Umgebung – dennoch schafft er es, Besucher auf eine kurzweilige Reise zu schicken.

Es hat sich herumgesprochen, und nicht nur bei Wanderern, dass der rund 16 Kilometer lange Edelweißweg, der durch weite Teile des Donauwörther Stadtforstes führt, zu den schönsten Wanderrouten in der Region zählt. Gut ausgeschilderte Wege, Hinweise zu Pflanzen, geschnitzte Skulpturen, überhaupt die Atmosphäre im Mischwald – es gibt hier einiges zu beobachten, viel zu hören und mehr noch zu entdecken. Klingt nach Abenteuer? Ja. Klingt aber auch ein bisschen meditativ, der Edelweißweg bietet beides.

Er beginnt nördlich des Donauwörther Stadtteils Parkstadt, am Ende der Perchtoldsdorfer Straße. Die Route führt am Waldrand entlang, auf den Jurarücken. Dessen Entstehung sei teilweise den Auswürfen des Meteoriteneinschlages im Ries zuzuschreiben, schreibt der Verein Ferienland Donau-Ries dazu. Kleine Brücken führen über Gräben und Wasser, vorbei an Biotopen zu zahlreichen Bänken und Schutzhütten, die zu ebensovielen Pausen und Brotzeiten einladen. Eine Wochenend-Option also auch für Familien mit Kindern.

Wer etwas Zeit mitbringt, kann das Schäfstaller Kirchlein St. Felicitas besuchen

In einer weiteren Etappe erklimmen Wanderer die gemäßigten Höhen über dem Ortsteil Schäfstall. Wer etwas Zeit mitbringt, kann das Schäfstaller Kirchlein St. Felicitas besuchen – genauso den 80 Meter weiter westlich gelegenen Napoleonstein, der sich unter dem Waldrand bückt. Von hier aus habe einst schon am 7. Oktober 1805 Kaiser Napoleon den Übergang seiner Truppe über den Lech beobachtet, informiert das Ferienland Donau-Ries. „Der besonders reizvolle Blick über die Donau-Lech-Ebene lässt noch heute die strategisch wertvolle Lage erahnen.“

Weiter steuern Besucher auf den kleinen Segelflughafen zu, vorbei in Richtung Zirgesheim. Jeder, der möchte, kann hier einen Blick in die Kirche Maria Immaculata werfen, bevor der Pfad zum sagenumwobenen Wichtelesberg mit Gipfelkreuz leitet. Hier wartet ein eindrucksvoller Blick auf die Stadt Donauwörth, die Donau-Lech-Ebene und die Ausläufer der Fränkischen Alb. Wanderer passieren dann eine kleine Kapelle und gehen entlang der ehemaligen Kaserne auf den Schellenberg. Von hier aus führt der Weg zurück zum Ausgangspunkt.

Der Edelweißweg wurde von der Alpenvereinssektion Donauwörth 1985 geplant, begonnen und nach neunjähriger Bauzeit fertiggestellt. Obwohl er für fast jedes Alter geeignet ist, sollten Besucher mindestens vier Stunden Zeit mitbringen. Damit gehört diese Route zweifelsohne zu den eher längeren Spaziergängen in der Umgebung. Und dennoch wird sie eine besondere Energie entfalten, die Magie des Ortes. Aber wandern Sie selbst...

Mehr dazu gibt es im Internet unter www.ferienland-donau-ries.de/wege/edelweissweg-613.

