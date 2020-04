11:16 Uhr

Ausgangsbeschränkung: Wenig Abstand, viele Feiern

Polizei ahndet im Neuburger Stadtgebiet zahlreiche Verstöße. Verstärkte Kontrollen in einem beliebten Naherholungsgebiet angekündigt.

Einmal mehr hatte die Polizeiinspektionen Neuburg in den Tagen vor Ostern vor allem mit der Einhaltung der Ausgangsbeschränkung zu tun.

Aufgrund zahlreicher Anrufe fuhren am Mittwoch zwischen 13 und 19 Uhr Neuburger Streifenbeamten verschiedene Örtlichkeiten in der Stadt an. Wie von den Anrufern mitgeteilt, konnten mehrere Personen angetroffen werden, die laut Polizeibericht teils eklatant gegen die Infektionsschutzmaßnahmen verstießen. Die Polizisten mussten gegen insgesamt 20 Personen Anzeigen aussprechen. Tags darauf, am Donnerstag, stellte die Polizei im Stadtgebiet insgesamt zehn Verstöße gegen die Ausgangsbeschränkung fest. Die Personen im Alter von 19 bis 58 Jahren feierten gemeinsam in Wohnungen oder Schrebergärten. Sie erwartet nun eine Anzeige nach dem Infektionsschutzgesetz.

Ausgangsbeschränkung im Naherholungsgebiet kontrolliert

Auch ins Naherholungsgebiet Weichering rückten Beamte nach vermehrten Anrufen, dass gerade an den Weihern gegen die Ausgangsbeschränkung verstoßen werde, aus. Die Streifenbeamten trafen um die Seen zwar vereinzelt Familien mit Kleinkindern an, Verstöße konnten aber keine festgestellt werden. Aufgrund der positiven Wettervorhersagen werde man auch an den Osterfeiertagen die Überwachung des Naherholungsgebietes aufrechterhalten, kündigt die Neuburger Polizei an. (nr)

