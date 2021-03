12:28 Uhr

Ausgangssperre und Co.: Corona-Bremse könnte bald im Raum Neuburg greifen

Wenn der Inzidenzwert in einem Landkreis den dritten Tag infolge über 100 liegt, gelten verschärfte Schutzmaßnahmen. In Neuburg-Schrobenhausen könnte das schon bald soweit sein.

Es war abzusehen. Schon seit Wochen steigen die Infektionszahlen im Landkreis Neuburg-Schrobenhausen wieder. Dass die Sieben-Tages-Inzidenz den kritischen Wert von 100 überschreiten wird, schien nur eine Frage er Zeit. Am vergangenen Montag, 22. März, dann lag die Corona-Inzidenz tatsächlich über diesem Wert – 108,9 notierte das Robert-Koch-Institut (RKI) für Neuburg-Schrobenhausen an diesem Tag. Mit einer Inzidenz von 105,9 laut RKI lag der Landkreis auch am darauffolgenden Dienstag, 23. März, deutlich darüber. Wenn die Inzidenz nun auch am Mittwoch die 100er-Marke reißt, was die aktuellen Fall-Zahlen nahelegen, gelten im Raum Neuburg bald verschärfte Schutzmaßnahmen, um das Coronavirus und seine Mutante wieder einzudämmen.

Corona-Regeln im Raum Neuburg werden sehr wahrscheinlich bald verschärft

Sie enthalten unter anderem eine nächtliche Ausgangssperre von 22 bis 5 Uhr. Private Kontakte müssen wieder auf den eigenen Hausstand und eine weitere Person beschränkt werden. Ausgenommen davon ist lediglich die Kinderbetreuung. „Click & Meet“ im Handel ist wieder verboten. Stattdessen dürfen Kunden nur noch vorbestellte Waren per „Click & Collect“ abholen. Mannschaftssport ist untersagt, kontaktfreier Sport kann allein, mit dem eigenen Hausstand und mit maximal einer weiteren Person betrieben werden.

Die bayerischen Regeln sehen vor, dass nach drei aufeinanderfolgenden Tagen mit einer RKI-Inzidenz von über 100 wieder verschärfte Schutzmaßnahmen greifen. Sollte dies am Mittwoch im Landkreis der Fall sein, wird die Corona-Bremse in Einzelhandel und Co. am Freitag in Kraft treten. Das teilt das Landratsamt auf Nachfrage mit. (nr)

