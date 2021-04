"Ausnahmezustand": Polizei Ingolstadt hilft Patientin zu fixieren

In Ingolstadt mussten Polizeibeamte den Rettungsdienst bei einer renitenten Patientin unterstützen: Die 22-Jährige befand sich den Angaben zufolge in einem "Ausnahmezustand".

In Ingolstadt musste sich eine Streifenbesatzung am Freitagabend, 16. April, in die Hindenburgstraße begeben, weil hier eine Patientin die notwendige medizinische Versorgung verweigert hatte.

Polizei Ingolstadt: Patientin war in Ausnahmezustand

Die 22-Jährige befand sich den Angaben zufolge wegen Mischintoxikation in einem Ausnahmezustand. Als zum Beispiel der Rettungsdienst die Erstversorgung leisten wollte, schlug sie einem der beiden Sanitäter zunächst auf die linke Schulter und trat diesem dann mit dem Fuß. Die Polizei konnte helfen, die Patientin zu fixieren, damit man sie ins Krankenhaus bringen konnte. (nr)

Lesen Sie dazu auch: