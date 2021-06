Ein großer Auftritt für kleine Künstler

Im Fürstengang Neuburg darf der Marstall-Kindergarten des BRK einige Bilder ausstellen

Im großen Mal- und Bastelraum des Neuburger Marstall-Kindergartens werkeln die Kindergartenkinder immer sehr gerne. Zwei Gruppen von drei bis sechs Jahren haben sich im Rahmen ihrer Projektarbeit auch mit „Kunst“ und dem Beruf des „Künstlers“ befasst. Das Ergebnis der Projektwoche ist an zwei Wochenenden im Fürstengang Neuburg zu sehen. „Kandinsky, Hundertwasser oder Künstler, die viel mit bunten Farben arbeiten, haben unseren Kindergartenkindern besonders gut gefallen“, erinnert sich Kerstin Egerer, die Leiterin des Marstall-Kindergartens im Rückblick. „Irgendwann kam uns dann die Idee, dass wir unseren Mal- und Bastelraum doch auch dafür nutzen könnten, selbst eine Ausstellung zu machen.“

46 Bilder sind es nun geworden, welche die beiden Kindergruppen gestaltet haben. „Begonnen haben wir letzten November, uns dem Thema gemeinsam zu nähern. Wir haben erste Ideen gesammelt; die Erzieherinnen sind den kleinen Künstlern beratend zur Seite gestanden. „Was gefällt mir? Wie möchte ich es umsetzen? – dabei haben wir die Kinder unterstützt. Aber die Bilder selbst sind ganz allein der eigenen Kreativität der Künstler entsprungen“, betont Kerstin Egerer. Der spanische Künstler Pablo Picasso sagte einmal: „Ich habe ein Leben lang dazu gebraucht, wieder zeichnen zu lernen wie ein Kind.“

Die Unbeschwertheit, die Hingabe an die Farben, die Oberfläche und das Malthema und die Freude am Gestalten lassen sich bei der Ausstellung im Fürstengang in jedem der 46 Bilder entdecken.

Zu sehen ist die „Große Kunst aus Kinderhand“ am Samstag und Sonntag (19. und 20. Juni) sowie am darauffolgenden Wochenende von Freitag bis Samstag (26. bis 27. Juni), jeweils von 14 bis 18 Uhr. Der Erlös aus dem Verkauf der Bilder kommt direkt dem Marstall-Kindergarten zugute: „Da wir uns gerade den Themen ,Meer’ und ,Wasser’ gewidmet haben, wollen wir mit den beiden Gruppen ins Sea Life fahren“, verrät Kerstin Egerer. (nr)