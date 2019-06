vor 19 Min.

Ausstellung: Kunstwerke mit Tiefenwirkung

Eduard Zenzinger stellt derzeit in der VR-Bank Rennertshofen seine Bilder aus. Die Bilder entstehen im Nass-in Nass-Verfahren, meist in Spachteltechnik. Farbige Pigmente werden auch über den Bildgrund geblasen. Das dick aufgetragene Material erhält beim Trocknen die erwünschten Spannungsrisse.

Kunstinteressierte können derzeit in Rennertshofen auf Entdeckung gehen. Was die Bilder von Eduard Zenzinger mit Veränderung und Vergänglichkeit zu tun haben.

Von Michael Geyer

Bis zum 12. Juli können sich Kunstinteressierte auf Entdeckungsreise in der Ausstellung des Malers Eduard Zenzinger in der Geschäftsstelle der VR-Bank in Rennertshofen begeben. Zenzinger ist 1957 in Rennertshofen geboren und lebt heute in Gansheim. Beide Orte verbindet das schöne, in seiner Ursprünglichkeit noch weitgehend erhaltene Usseltal, das dem Maler seit seiner Kindheit Inspirationsquelle ist.

„Der Malvirus hat mich schon lange befallen. Malerei macht mir unheimlich Spaß, es vergeht kein Tag, an dem ich nicht male“, sagt Zenzinger. „Mein besonderes Interesse für Oberflächen wurde beim genaueren Betrachten des Jurasteins geweckt“, verrät er. Mit der naturnahen Darstellung eines Ammoniten habe alles begonnen. Gerade in den Solnhofer Plattenkalken mit ihren hellen und warmen Farbtönen zeigen sich verschiedenste Farbnuancen als farnähnliche braune oder schwarze Dendriten, verursacht durch anorganische Ablagerungen von Eisen- oder Mangan. Man entdeckt sogar fossile Überreste von Tieren und Pflanzen. Andere Oberflächen weisen auf Korrosion und Verwitterung hin, beginnen zu rosten, zeigen Risse. Aus Holz lösen sich zuerst die weicheren Strukturen heraus, die härteren bleiben erhalten. All diese Oberflächen und Materialien wie Jurakalkplatten, Steine, Holz, alte Eisentüren, verwitterte Wände und sogar der Mond haben eines gemeinsam: Geschichte. Geschichte der Veränderung und Vergänglichkeit. „Vergänglichkeit ist nichts Negatives, durch Altern wird alles interessanter und facettenreicher“, betont Zenzinger.

Eduard Zenzinger verwendet in seiner Werken Naturmaterialien

So entdeckt man in seinen Bildern winzige Details in den Strukturen und Tiefen, die auffordern genauer hinzusehen und entdeckt werden wollen, die manchmal aber auch aussehen, als möchten sie regelrecht von der Leinwand platzen. Um diesen Tiefeneffekt möglichst naturnah zu gestalten, verwendet Zenzinger Naturmaterialien: Sand aus der Ussel und aus den Mauerner Höhlen, Jurakalk aus den Steinbrüchen des Tales. Weiter kommen Marmormehl, Gesteinsmehle, Eisen- und Holzteile, Lehme, Beizen, Erdpigmente und vieles mehr zum Einsatz. Für strukturreiche Bilder mit optimaler Tiefenwirkung sind nach der Grundierung des Untergrundes immer mehrere Arbeitsgänge notwendig: Gesteins- und Marmormehl schaffen eine farbige Grundstimmung, Erdpigmente, feiner Sand und fein gemörserter Lehm bringen Höhen, Abschabungen mit dem Spachtel sorgen für Tiefen und Spalten, die durch farbige Pigmente verstärkt werden, trocknende Materialien erzeugen die erwünschten Risse. Grundsätzlich erhalten Zenzingers Bilder keine Titel. Der Betrachter kann selbst entscheiden, was er sieht: Flussdeltas, Mondoberflächen, schmelzendes Eis, ferne Galaxien, Landkarten und vieles mehr.

Wer ein Bild erstehen will, kann sich an Marktbereichsleiter Matthias Maillinger wenden. Die Öffnungszeiten für die Ausstellung sind vormittags Montag bis Freitag von 8.30 bis 12.30 Uhr, nachmittags am Montag und Dienstag von 13.45 bis 16.30 Uhr, mittwochs geschlossen, donnerstags von 13.45 bis 17.30 Uhr, freitags von 13.45 bis 16 Uhr.

