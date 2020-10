vor 34 Min.

Ausstellung des Kunstkreises in Neuburg im Rathausfletz

Bis zum 25. Oktober haben Kunstliebhaber jetzt die Gelegenheit, in den Städtischen Galerien Rathausfletz und des Fürstengang Gemälde Zeichnungen, Fotografien und Skulpturen zu bestaunen und sich daran zu erfreuen.

Licht scheint am Ende des Pandemie-Tunnels zu sein, fand doch erstmals seit Ausbruch der Corona-Pandemie wieder eine richtige Vernissage statt. Der Kunstkreis Neuburg a.d. Donau e.V. hatte zur Eröffnung seiner Jahresausstellung geladen und zahlreiche Künstlerinnen und Künstler und Kunstinteressierte waren selbiger gefolgt.

Die stimmige Eröffnung – nach strengem Hygienekonzept, tatkräftig unterstützt durch die Mitarbeiterinnen des Kulturamtes und musikalisch umrahmt von Alex & Co – fand zur blauen Stunde vor dem Rathausfletz statt. Kunstkreis-Vorsitzende Christine Reith und die städtische Kulturreferentin Gabriele Kaps freuten sich sichtlich über die geglückte Ausstellung und die zahlreichen Gäste.

Landschaftsbilder, Stadtansichten, Fotografien

Bis zum 25. Oktober haben Kunstliebhaber jetzt die Gelegenheit, in den Städtischen Galerien Rathausfletz und des Fürstengang Gemälde Zeichnungen, Fotografien und Skulpturen zu bestaunen und sich daran zu erfreuen. Die Motive der knapp 70 Arbeiten sind so vielschichtig wie die rund 40 Ausstellenden. Die großformatigen, farbintensiven Landschaftsbilder und die Neuburger Stadtansicht von Max Biller lohnen genauso den Blick wie Inge Schneiders „Märzbilder“ oder die zurückhaltenden Fotografien von Elke Lechleiter-Körner. Gegenständliche Arbeiten, so Elisabeth-Anna Jungs „Corona-Jogger 2020“, korrespondieren mit ungegenständlichen Arbeiten wie beispielsweise Dana Laubingers „Quartett aus Graugrün mit Schwarz und Weiß“.

Ausstellung Neuburger Kunstkreis noch bis 25. Oktober

Die Skala reicht von farbintensiven Bildern, wie Christine Reiths „Lichtblauer Ausblick“ bis zu Anton Tyrollers „HolzIII“ und „Holz IV“-Materialstudien. Hans Märkls humorvolles „Hummelhotel“ – eine echte Upcycling-Arbeit – lässt, wie einige andere auch, die Freude und den Spaß am Kunst-Schaffen deutlich werden. Andreas Fischers Fotografie „Pfirsich im Wald“, die eine leere Getränkedose zeigt, verdeutlicht, dass Kunst auch den Blick schärfen sollte und kann.

Trotzdem die Arbeiten von recht unterschiedlicher Qualität sind, lohnt die Ausstellung doch allemal einen Besuch. Sie vermittelt den Besuchern Freude und zeugt von der intensiven Auseinandersetzung der Kunstkreismitglieder mit der Welt, in der wir alle leben. (elb)

Öffnungszeiten: freitags 15 bis 19 Uhr, Sa, So 11 bis 19 Uhr.

Lesen Sie dazu auch:

Themen folgen