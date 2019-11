vor 31 Min.

Ausstellung in Neuburg: Hier kommt Frank!

Frank Zander, 77, Comedy-Sänger, Moderator, Wohltäter – und Maler. Seine Bilder sind noch bis 7. Januar in der Galerie Nassler in Neuburg zu sehen.

Comedy-Sänger Frank Zander kann auch malen. Wie gut, das ist in der Galerie Nassler zu sehen. Doch es gibt etwas in seinem Leben, das ihm viel wichtiger ist.

Von Ilse Lauber

Dass der Comedy-Sänger, Moderator und Wohltäter Frank Zander außer singen und entertainen auch malen kann, davon kann man sich zurzeit in der Galerie Nassler überzeugen.

Nomen est omen: Für Fische scheint Frank Zander ein besonderes Faible zu haben. Auf einem Bild schwimmt ein diabolisch blickender Trump-Fisch vor einer amerikanischen Flagge mit einigen wenigen Sternen, dafür mit etlichen Dollarzeichen, kritisch beäugt von anderen Meerestieren: „Make the Ocean Great Again“. Auf einem anderen ist die Spezies „Wir schaffen das“-Fisch“ zu sehen, eine barbusige Angela Merkel mit obligatorischer Kette und angedeuteter Raute. Und dann gibt es noch den Koch-Fisch und den Piccolöchen-Fisch, eine Rothaarige mit aufgespritztem Schmollmund und Sektschale. Neben dieser Fisch-Serie hat der Künstler unter anderem auch Motive von seiner zweiten Heimat Ibiza, großformatige Porträts von Freddy Mercury und Michael Jackson, etliche Akte sowie einige Bilder aus seiner „Hier kommt Kurt“-Reihe nach Neuburg mitgebracht. Mit diesem Titel landete Zander 1990 noch einmal einen Überraschungshit, der zum Riesenerfolg wurde.

Frank Zander ist jemand, der ständig gegen den Strom schwamm

Seine erfolgreichsten Jahre hatte der Berliner allerdings in den 70ern mit den witzigen Songs „Ich trink auf Dein Wohl, Marie“ oder „Oh, Susi (der zensierte Song)“, der von allen bayerischen Rundfunksendern gesperrt und daraufhin erst recht ein Superhit wurde. Stets schwamm der Künstler gegen den Strom, der Mainstream war seine Sache nicht.

Eine sehr seltene, ganz besondere Zander-Spezies: der „Wir schaffen das“-Fisch. Bild: Ilse Lauber

Was viele allerdings nicht wissen: Der inzwischen 77-Jährige ist gelernter Gebrauchsgraphiker. Dass er einen professionellen Strich drauf hat, demonstrierte Frank Zander auch in der Galerie Nassler. Käufer seiner Bilder bekamen einen Fisch kostenlos dazu, zügig und gekonnt aufs Papier gebracht. Gut gelaunt und stets mit einem Scherz auf den Lippen erfüllte er auch etliche Autogrammwünsche. Viele hatten auch alte Langspielplatten zum Signieren dabei oder ließen sich mit ihrem Idol fotografieren.

Bald schon wird Zander übrigens wieder groß in den Medien rauskommen: Am 20. Dezember veranstaltet er zum mittlerweile 25. Mal eine Weihnachtsfeier für obdachlose und bedürftige Menschen. Rund 3000 Bedürftige sind dazu samt traditionellem Gänseessen, Live-Musik und Sachspenden im Estrel Berlin eingeladen. Trotz all seiner Erfolge als Musiker, Entertainer und Moderator sei diese Benefiz-Aktion das Wichtigste, was er in seinem Leben gemacht habe, findet Frank Zander.

