Ausstellung in Neuburg: Kann Süßes Sünde sein?

Plus Im Atelier am Neuburger Rohreck öffnet am kommenden Freitag, 16. Oktober, eine im wahrsten Sinne des Wortes „süße“ Ausstellung ihre Pforten.

Von Brigitte Clemens

Zweimal pro Jahr öffnet das Atelier am Rohreck mit einer interessanten Themenausstellung für Kunstinteressierte seine Pforten. Eröffnung der neuen Präsentation mit dem Titel „Kann Süßes Sünde sein?“ wird am Freitag, 16. Oktober, um 19 Uhr sein.

Die beiden Männer der Ateliergemeinschaft, Stefan Wanzl-Lawrence und Nils Dinter, bleiben diesmal unsichtbar. Susanne Bergbauer, Silvia Schlegl und die Themengeberin der Ausstellung Ute Grönheim bieten einer Gastausstellerin aus Schrobenhausen, Christl Majuntke-Schmid, Raum und Bühne für ihre Kunst.

Kunstinteressierte sind nach Neuburg eingeladen

Der Titel, in Anlehnung an den deutschen Schellackschlager Zarah Leanders „Kann denn Liebe Sünde sein?“, ist vielversprechend. „Süßes“, aber auch „Sünde“ werden ideenreich fokussiert.

Bergbauer zeigt einige Werke nicht gegenständlicher Malerei mit den Titeln „Think pink“, „Durchblick“ und „Eiskalt erwischt“, legt aber ihren Schwerpunkt auf die künstlerische Produktion von „Cupcakes“, die zwar zum Reinbeißen süß aussehen, eine Verführung sind, sich aber garantiert nicht auf den Hüften niederschlagen.

Schlegl nähert sich dem Thema „Süßes“ sehr abstrakt und lässt so dem Betrachter viel Raum für Eigeninterpretation. Grönheim stellt den Ausstellungstitel sehr real, aber auch im übertragenen Sinn dar, was die Headlines „Schleckermäulchen“, „Die Verführung“ oder „Aber bitte mit Sahne!“ vermuten lassen. Die fragilen Drahtgebilde der Gastausstellerin Majuntke-Schmid runden die Ausstellung ab und geben ihr sehr sexy Flair.

Gastaussteller sind in Neuburg dabei

Bergbauer freut sich über die neuen Impulse, die durch Gastaussteller ins Atelier und in die jährlichen beiden Ausstellungen kommen, und möchte dies zur Tradition werden lassen. Kontakt kann gerne mit ihr geknüpft werden.

Am Freitagabend wird die Eröffnung stattfinden. Die Ausstellung dauert am Samstag, 17. Oktober, von 13 bis 19 Uhr und am Sonntag, 18. Oktober, von 11 bis 16 Uhr. Sie findet statt in der Theresienstraße 181 (im Rohreck) im 1. Stock und wird am zweiten Adventswochenende wiederholt werden.

