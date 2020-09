vor 19 Min.

Ausstellung in Neuburg zeigt Werke der städtischen Bildersammlung

Plus „Kellerkunst 2.0“ – so lautet der Titel der aktuellen Ausstellung, die bis zum 4. Oktober in der Galerie im Rathausfletz in Neuburg zu sehen ist. Was bietet sie Besuchern?

Von Elke Böcker

Was die gründliche Sichtung des städtischen Archives beziehungsweise Kellers zutage gefördert hat, lohnt den Blick – vermittelt die Ausstellung doch einen ansehnlichen Querschnitt der städtischen Bildersammlung, die ein vielfaches umfasst. Der Schwerpunkt liegt auf Dozenten der Sommerakademie und verdeutlicht den kulturell unverzichtbaren Einfluss dieser überregional anerkannten Einrichtung einmal mehr. Arbeiten von Christian Frosch, Gloria Gans, Wolfgang Ellenrieder, Franziska Hufnageloder gar das Akademie-Logo von Borislav Sajtinac lassen Erinnerungen an wunderschöne, kreative Sommerwochen in der Ottheinrichstadt lebendig werden.

Ausstellung im Rathausfletz in Neuburg: Werke besitzen keine Gemeinsamkeiten

Weitere Arbeiten zeugen von der regen Ausstellungstätigkeit der Stadt, vor allem in den 80er, 90er und frühen 2000er Jahren. Karikaturen und Malereien von Horst Haitzinger, Reiner Zimnik, Janosch, Roland Netter, Renate Schmidt und H.G. Rauch machen Lust auf Kunst. Doch auch den regional verwurzelten Künstlern ist Raum gegeben. So sind Gemälde von Inge Schneider, die an der Gründung der Sommerakademie beteiligt war, von Georg Wörle, Sig Fabig, E. Regensburger und Max Biller zu sehen. Eine Bronzeskulptur von Karl-Heinz Torge, die den dicken Ottheinrich zeigt, der bereits im 16. Jahrhundert Kunst gesammelt hat, rundet den interessanten Querschnitt ab.

Die Arbeiten in den unterschiedlichsten Formaten besitzen keinerlei inhaltliche Gemeinsamkeiten, sie zeigen Menschen, Landschaften, humorvolle Szenen oder sind ungegenständlich. Doch ihnen alle wohnt die Freude an der Schaffenskraft und die unverzichtbare Auseinandersetzung mit der Wirklichkeit inne. Ganz im Sinne des Pfalzgrafen Ottheinrich, der ja der Stadt oftmals seinen Namen leiht, ist die Auseinandersetzung mit Kunst eben auch für eine Stadt unverzichtbar und schafft Identität.

Wann ist die Ausstellung „Kellerkunst 2.0" im Neuburger Rathausfletz zu sehen?

Die Ausstellung in der Städtischen Galerie im Rathausfletz ist donnerstags und freitags von 17 bis 19 Uhr, an Sam-, Sonn- und Feiertagen von 11 bis 19 Uhr zu sehen.

