vor 23 Min.

Ausstellung in der Mittelschule: Kunst aus dem Ostend

Mittelschüler aus dem Ostend zeigen, was sie können, und präsentieren ihre Fotografien erstmals in der Mittelschule. Ihre Botschaft: Zusammenhalt und Respekt.

Von Luis Ball

Der Schüler-Lehrer-Chor der Mittelschule Neuburg trägt ein Lied von Silbermond vor, dann blicken alle Schüler und Besucher der Ausstellung gespannt auf die Werke, die den kreativen Köpfen der Jugendlichen entsprangen.

„Wir wollen die Vorteile des Ost-ends zeigen“, sagt Adrian, einer der 13 Schüler, die an dem Projekt „Ostend 86“ mitmachten. Der Name des Projektes ist eine Mischung aus dem Stadtteil Neuburgs, aus dem die Teilnehmer kommen, und der Zahl „86“, die, wie die Schüler erzählten, ihre Inspiration aus dem Deutschrap und der Neuburger Postleitzahl zieht. Der Ursprung des Projektes liegt im thematisierten Ostend und dem dort liegenden Bürgerhaus, in dem sich die Jugendlichen künstlerisch ausleben können und dieses Bilderprojekt zum Leben erweckten.

„Ostend 86“: Das zeigt die Ausstellung in der Mittelschule

Mithilfe der Neuburger Künstlerin Julia Klier, die selbst aus dem Ostend kommt, schossen die jungen Neuburger vergangenen Sommer ihre Fotos. Sie zeigen unterschiedliche Aspekte menschlichen Zusammenlebens. Themen wie Zusammenhalt, Mobbing, das Miteinander von Jung und Alt sowie Musik veranschaulichen die Bilder, die bereits vergangenen Herbst im Bürgerhaus ausgestellt waren. Die Lehrer der Mittelschule waren von dem, was ihre Schüler geschaffen hatten, so begeistert und stolz, dass sie das Engagement nicht unbelohnt lassen wollten. Aus diesem Grund stellte die Schule die Fotografien, die mit eigens verfassten Texten der Schüler untermalt werden, nun auch in der Aula der Mittelschule aus.

„Wir wollen vor Ort Talente fördern“, sagt Markus Bach, Sozialarbeiter an der Neuburger Mittelschule, der zusammen mit den Stadtteilmanagern Marek Hajduczek und Jürgen Stickel maßgeblich daran beteiligt war, die Bilder der Jugendlichen zu veröffentlichen. Zur Anerkennung überreichte die Schule den Teilnehmenden Blumen und gratulierte ihnen zu einem erfolgreichen und hoffentlich wirksamen Projekt.