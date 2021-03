vor 52 Min.

Austausch und Innovation: Was der Kreativraum "Das otto" aus Neuburg anstrebt

Plus "Das otto" entstand als Kreativraum aus den Visionen von fünf Neuburgern. Nun haben sie einen Verein gegründet. Die erste Veranstaltung ist schon geplant.

Von Manfred Dittenhofer

Was während des ersten Lockdowns im März 2020 als Idee von fünf Neuburger geboren wurde, ist nun wieder einen Schritt weiter. "Das otto" ist nun ein eingetragener Verein. Müsste Pfalzgraf Ottheinrich das otto erklären, würde er von einem kreativen Raum erzählen, in dem sich Bürger, Handwerker, Unternehmer und bald auch Studenten vernetzen und ihre Ideen austauschen. Mit Sicherheit würde sich der Adlige freuen, dass er als Namensgeber fungiert.

Gemeinsame Interessen für Neuburg: "Das otto" will Coworking-Spaces anbieten

Und das kommt nicht von ungefähr. Denn Ottheinrich hat bereits zu seiner Zeit innovativ gedacht – nach dem Motto „Immer mit der Zeyt!“ Aus gemeinsamen Interessen und Visionen für die Stadt Neuburg, die sich in otto finden, wurde jetzt ein Verein. Und nun sucht dieser Verein ein Zuhause. Wichtig, denn schließlich will man sogenannte Coworking-Spaces, also gemeinsam nutzbare Büroinfrastruktur anbieten. Jeder Interessierte kann seine Ideen einbringen und die Möglichkeit haben, diese dann auch gleich im otto bearbeiten zu können.

Dafür sucht der eingetragene Verein Räumlichkeiten mit einer Größe von etwa 100 bis 150 Quadratmetern. Ein größerer Raum und vielleicht noch zwei bis drei kleinere Räume wären laut Sandra Siebenhüter toll „Damit man auch mal ungestört einen Kunden empfangen und Besprechungen durchführen kann.“

"Das otto" versteht sich als Kreativraum. Gegründet haben ihn Neuburger. Bild: Verein das otto

Der Name otto stehe nicht nur für Ottheinrich, sondern leitet sich aus Innovation, Arbeit, Kooperation und Demokratie ab. Gemeinsam mehr erreichen, netzwerken, sich kennenlernen und so Innovationen denken und auch umsetzen. Das will otto. Mit der Vereinsgründung gehen die fünf Ideengeber den nächsten Schritt.

Sandra Siebenhüter wurde bei der konstituierenden Sitzung zur ersten Vorsitzenden des Vereins gewählt. Sie arbeitet als Referentin für digitale Transformation bei der IG Metall in München und ist eine der otto-Initiatoren. Genauso wie der zweite Vorsitzende, der IT-Spezialist Helge Heinemann. Insgesamt kamen sieben Gründungsmitglieder zur ersten Sitzung zusammen.

"Das otto": Der Neuburger Verein nimmt jetzt seine Arbeit auf

Und nun nimmt der Verein auch schon seine Arbeit auf. Als Nächstes steht ein sogenannter Webtalk an, bei dem es um die Digitalisierung geht. Diese verändert die Art, wie Menschen wohnen, arbeiten, kommunizieren und wie sie ihre Freizeit verbringen. Jeder, ob Arbeitgeber, Arbeitnehmer oder Schüler und Lehrer hat seine Erfahrungen mit der Digitalisierung gemacht. Das otto hat sich zum Ziel gesetzt, Austausch dieser Erfahrungen in der Region Neuburg zu fördern und lädt auch schon zu einer ersten digitalen Dialogveranstaltung ein. Beim Webtalk werden drei Experten zu Wort kommen, die ganz unterschiedliche Erfahrungen aufweisen können, alle aber arbeiten sie im Bereich der durch die Digitalisierung veränderten Kommunikation und Zusammenarbeit. Mehr dazu im Netz auf www.das-otto-neuburg.de und auf Facebook unter dasottoneuburg.

