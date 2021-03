vor 1 Min.

Ausweispapiere, Geld und Telefon: Mehrere Frauen aus Ingolstadt beklaut

Aus dem Fahrradkorb wurde einer 43-Jährigen in Ingolstadt die Handtasche geklaut.

Eine 75-Jährige und eine 43-Jährige sind im Stadtgebiet Ingolstadt bestohlen worden. Diebstähle dieser Art kommen immer häufiger vor.

Einer 75-jährigen Ingolstädterin ist am Dienstagvormittag, 9. März, nach einem Einkauf in einem Supermarkt in der Permoserstraße die Handtasche aus dem Einkaufswagen gestohlen worden. Der Gesamtwert der Tasche mit Inhalt beläuft sich nach Angaben der Polizei auf etwa 70 Euro.

Polizei Ingolstadt meldet: Auch Fahrradfahrerin wurde bestohlen

Ähnlich erging es einer weiteren Ingolstädterin, die an demselben Tag mit ihrem Fahrrad im Bereich der Luise-Fleißer-Straße unterwegs war. Ihre mitgeführte Handtasche hatte die 43-Jährige in einem Fahrradkorb auf dem Gepäckträger. Zuhause angekommen bemerkte sie dann, dass die Tasche fehlte. Die Beamten gehen davon aus, dass ihr die Handtasche mit Geldbörse, Ausweispapieren und Mobiltelefon im Gesamtwert von etwa 600 Euro aus dem Fahrradkorb geklaut wurde.

Weil es im Stadtgebiet Ingolstadt zuletzt vermehrt zu Diebstählen dieser Art gekommen ist, rät die Polizei, Wertsachen nicht aus den Augen zu lassen und vor fremden Zugriffen geschützt zu verwahren. (nr)

Lesen Sie dazu auch: