19.12.2018

Auszeichnung für Hoffmann und Paul-Winter-Realschule

Welche Vorteile die Bildungspartnerschaft für das Unternehmen und die Schüler bietet

Seit über fünf Jahren verbindet die Unternehmensgruppe Hoffmann und die Neuburger Paul-Winter-Realschule eine IHK-Bildungspartnerschaft. Aufgrund ihrer langjährigen Zusammenarbeit in der Berufsorientierung wurden jetzt Schule und Unternehmen als IHK Top-Bildungspartner für München und Oberbayern ausgezeichnet.

Während des Schuljahrs wird die Partnerschaft auf vielfältige Art gelebt. Schüler der 8. Klassen besuchen beispielsweise den Firmensitz in der Münchener Straße und gewinnen dort erste Einblicke bei einer Unternehmensbesichtigung. Um die Eltern der Schüler in die Berufsorientierung ihrer Kinder mit einzubeziehen, ist die Unternehmensgruppe beim jährlichen Berufsinfoabend für die 9. Jahrgangsstufe dabei. Ebenso bietet das Unternehmen Plätze für das schulische Pflichtpraktikum oder Schülerpraktika in den Ferien an, in denen die Schüler wahlweise in die kaufmännischen, technischen und naturwissenschaftlichen Berufe hineinschnuppern können.

Claudia Ruthardt, Personalreferentin bei Sonax, unterstützt beim Bewerbungstraining die Neuntklässler und führt mit ihnen unter anderem simulierte Bewerbungsgespräche durch. Weiterhin bietet die Unternehmensgruppe Infoveranstaltungen am Girls- und Boys-Day an. „Für unsere Unternehmen zahlt sich unser Engagement unmittelbar in realen Bewerbungen aus. So können wir immer wieder gute Azubis aus den Reihen der Schüler von der Paul-Winter-Realschule für unsere Ausbildungsberufe gewinnen“, erklärt Ruthardt.

Sonja Kalisch, Direktorin der Realschule, berichtet: „Die meisten Schüler haben nur ungenaue oder gar keine Vorstellungen von ihrer beruflichen Zukunft. Mit der Unternehmensgruppe Hoffmann können wir Berufsorientierung zum Anfassen anbieten. Das Feedback der Schüler ist ausgesprochen gut. Sie nehmen die Angebote sehr gut an.“

Auch die Leiterin der IHK-Geschäftsstelle in Ingolstadt, Elke Christian, freut sich über die positive Resonanz: „Ziel der Partnerschaften zwischen Ausbildungsunternehmen und Schulen ist es, Schüler über Berufsausbildungsmöglichkeiten vor Ort zu informieren und ihnen praxisnah Einblicke in möglichst viele Ausbildungsberufe zu geben. Unternehmen können sich als Ausbildungsbetriebe präsentieren und kommen mit potenziellen Azubis in Kontakt.“ Damit das Modell auch in Zukunft Erfolg hat, formuliert Christian ein klares Ziel: „Wir hoffen, dass das Neuburger Beispiel Schule macht, sodass 2019 im Landkreis einige neue Partner zueinanderfinden.“

Bei der Bildungspartnerschaft ist es Aufgabe der Industrie- und Handelskammer, zunächst Kontakte zwischen interessierten Schulen und Unternehmen herzustellen. Besonders am Anfang berät sie bei der Umsetzung der Partnerschaft im Schul- und Unternehmensalltag. Die Möglichkeiten einer praxisnahen Berufsorientierung reichen dabei von Berufsinfoabenden, Betriebsführungen und Praktika über Mitmach-Angebote in den Betrieben bis hin zu Lehrerpraktika.

Kontakt für interessierte Unternehmen und Schulen ist Verena Kastenhuber bei der Industrie- und Handelskammer. Weitere Informationen gibt es unter der Nummer 089/5116-1106 oder per Mail an Kastenhuber@muenchen.ihk.de.

Themen Folgen