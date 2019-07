vor 18 Min.

Auszeichnung für die Schreinerinnung

Heimische Innung erhielt den Thalhofer-Innovationspreis des bayerischen Schreinerhandwerks

Im Rahmen des Fachkongresses Zukunftsforum Schreiner 2019 in Fürstenfeldbruck wurde die Schreinerinnung Neuburg-Schrobenhausen mit dem Thalhofer-Innovationspreis des bayerischen Schreinerhandwerks ausgezeichnet und belegte den 2. Platz.

So wie Jugendliche auf ihre Berufswahl stolz sein können und deren Eltern darauf, was ihre Töchter und Söhne in der gewerblichen Ausbildung an Fertigkeiten erlernen, können auch die Innungen mit ihren Mitgliedsunternehmen stolz darauf sein, dass sie den Jugendlichen diese Chance geben und das fundamentale handwerkliche Wissen mit viel Engagement weitergeben. Der Thalhofer Innovationspreis 2019 fokussiert diese Thematik auf den Begriff „Ausbilderstolz“. Die Schreinerinnung Neuburg-Schrobenhausen überzeugte die Jury vor allem mit den besonderen Ausbildungsunterstützungen für Innungsbetriebe.

Neben einer eigens entwickelte Schreiner Praktikumsmappe, die den Betrieben die Durchführung von Praktika erleichtern soll, werden die Gesellenstücke alljährlich in einer hochwertigen Ausstellung der Öffentlichkeit präsentiert. Dafür konnte beispielsweise der historische Neuburger Marstall genutzt werden, in dem jedes Gesellenstück auf einer hochwertigen Stele beschrieben wurde. Bei der Ausstellung präsentierten sich auch die einzelnen Betriebe mit ihren Ausbildungsmeistern, Lehrlingen und Gesellen und stellten damit ihre Leistungsfähigkeit dar. Für den Schreinerberuf wirbt die Innung darüber hinaus bei der jährlich stattfindenden Azubi-Messe.

Die Förderung der Ausbildung und die Nachwuchswerbung stellen somit Schwerpunkte der Innungsarbeit dar. Dadurch wird sichtbar, welche Bedeutung die Organisation diesen Themen zumisst und welche Wertschätzung sie damit auch den Ausbildungsbetrieben entgegenbringt.

Der Fachverband Schreinerhandwerk Bayern lobt jedes Jahr zusammen mit der Georg Thalhofer oHG den mit insgesamt 13.500 Euro dotierten Innovationspreis des bayerischen Schreinerhandwerks zu jeweils wechselnden Themen aus. Stefan Thalhofer, der Stifter des Preises, Konrad Steininger, der Präsident des Fachverbands Schreinerhandwerk Bayern und Hans Kastl, Jurymitglied und Vorsitzender im Ausschuss Öffentlichkeitsarbeit/Marketing ehrten die Nominierten bei der feierlichen Abendveranstaltung des Branchenkongresses.

Themen Folgen