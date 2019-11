17:20 Uhr

Auszeichnungen für über 290 Jahre beim Roten Kreuz

Helfende Hände zeigen die Geehrten allesamt beim Bayerischen Roten Kreuz Neuburg-Schrobenhausen. Zusammen bringen sie es auf fast 300 Jahre ehrenamtliche Hilfe. Am Freitag gab es Verdienstmedaillen in Silber und Gold und einmal sogar eine Verdienstmedaille des Verdienstordens der Bundesrepublik Deutschland.

Landkreisbürger erhalten hohe Auszeichnungen für ihr ehrenamtliches Engagement.

Von Manfred Dittenhofer

Sie arbeiten unermüdlich im Ehrenamt. Engagieren sich tagein tagaus. Und das über viele Jahrzehnte. Am Montagabend wurden Mitglieder des Kreisverbands Neuburg-Schrobenhausen des Roten Kreuzes von Landrat Peter von der Grün und dem Kreisvorsitzenden des BRK, Bernhard Gmehling, geehrt. Die beiden allerdings standen nur als Stellvertreter für den bayerischen Staatsminister des Innern, für Sport und Integration und gar für den Bundespräsidenten der Bundesrepublik Deutschland. Denn faktisch werden die Ehrungen von den beiden vergeben.

Der Bundespräsident zeichnete die Neuburger Ärztin Rodica Leporda mit der Verdienstmedaille des Verdienstordens der Bundesrepublik Deutschland aus. Peter von der Grün erklärte in seiner Laudatio, wieso die Neuburgerin mit rumänischen Wurzeln diese Auszeichnung so sehr verdient hat. 1980 war sie mit ihrer Familie vor dem realsozialistischen Regime in Rumänien geflohen. Bei einem Besuch in ihrer Heimat Anfang der 1990er Jahre fand sie in dem Krankenhaus der Stadt Iasi untragbare Zustände vor und entschloss sich zu helfen. Sie wurde Mitglied im BRK und hob die Hilfstransporte nach Rumänien aus der Taufe. Im Laufe der Jahre wurde eine Kinder-Dialyse-Station eingerichtet, eine Kinder-Intensivstation und eine Frühchen-Station entstanden. Rodica Leporda organisierte Benefizaktionen und gründete einen Förderverein der humanitären Hilfe im BRK-Kreisverband.

Verdienstmedaillen für verdiente BRK-Mitglieder

Weitere BRK-Mitglieder wurden für 40 Jahre ehrenamtliches Engagement mit der goldenen Verdienstmedaille und für 25 Jahre mit der silbernen Verdienstmedaille ausgezeichnet. Christa Sauer engagiert sich seit 1978 im Sozialbereich des Kreisverbandes. Dabei liegt ihr vor allem die Verpflegung der Helfer am Herzen. Evi Kutka ist seit 41 Jahren aktive Wasserwachtlerin, war Rettungstaucherin und Bootsführerin und unterstützt die Wasserwacht auf Verbandsebene und bei Messen. Herbert Kammerer trat 1979 in den BRK-Bereitschaftszug Burgheim ein. Er übernahm als Leiter und stellvertretender Bereitschaftsleiter Verantwortung und organisiert bis heute die Blutspendetermine. Kurt Blaser kam 1978 zur Wasserwacht Neuburg. Er war Bootsführer, Rettungstaucher, Signalmann und bis 2015 dann Fachdienstleiter Motorboote. Dazu engagierte er sich im Naturschutz der Ortsgruppe.

Für ein Vierteljahrhundert ehrenamtliches Engagement gab es die silberne Verdienstmedaille. Seit 25 Jahren arbeitet Carla Reichel bei der Wasserwacht Neuburg mit, als Bootsführerin und in der Schnellen-Einsatz-Gruppe, ihre Leidenschaft ist das Donauschwimmen. Und Uwe Haberzettel ist seit 1993 als Wasserwachtsarzt aktiv. Er ist Mitglied im Kreisvorstand und führt erforderliche Untersuchungen und Impfungen kostenlos durch. Sebastian Bauch ist sowohl im Rettungsdienst als auch in der Wasserwacht aktiv, Rettungsschwimmer, Wachleiter der Rettungswache Neuburg und seit einigen Jahren stellvertretender Katastrophenschutzbeauftragter. Josef Schlittenbauer schließlich trat 1993 in die BRK-Bereitschaft Schrobenhausen ein. Neben den Sanitätsdiensten engagiert er sich bei der humanitären Hilfe und gehört zum Vorstand des Fördervereins für humanitäre Hilfe.

Landrat Peter von der Grün dankte allen Geehrten und dem gesamten BRK-Kreisverband für die geleistete Arbeit. Für die Behörde sei der BRK ein wichtiger und verlässlicher Partner im Bereich Katastrophenschutz.

