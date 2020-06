17:00 Uhr

Auto-Konzerte auf dem Volksfestplatz Ingolstadt

Plus In Ingolstadt können Musikfans auf dem Volksfestplatz Konzerte besuchen – und zwar mit dem Auto.

Von Manfred Dittenhofer

Endlich wieder ein Konzert in Ingolstadt. Nach monatelanger Abstinenz freuen sich die Menschen der Region auf das Angebot der Eventagentur MFP Concerts aus Karlskron in Zusammenarbeit mit der Eventhalle Westpark GmbH und mit dem Bayerischen Rundfunk B3. In den Pfingstferien erwartet die Zuschauer und Zuhörer eine ganze Reihe namhafter Künstler. Und das Besondere: Die Zuschauer sitzen in ihren Autos und hören die Musik über das Autoradio.

1000 Autos passen auf den Volksfest-Parkplatz. Veranstalter Thorsten Sohn, Chef der Agentur MFP Concerts, rechnet somit mit rund 2500 Zuschauern. Einige Konzerte sind jetzt schon ausverkauft. Im Westen des Platzes wird die Bühne aufgebaut. Insgesamt vier große LED-Wände – zwei davon 80 Quadratmeter groß – sollen für den richtigen Blick auf das Geschehen auf der Bühne auch aus den hinteren Parkplatzreihen sorgen. Die Musik wird über UKW-Frequenz direkt in die Autos übertragen. Wer nur digitalen Empfang im Fahrzeug hat, muss ein althergebrachtes Radio im Fahrzeug haben. „Die meisten digitalen Autoempfänger können auch auf herkömmliches UKW umgestellt werden. Und wenn nicht: Der gute alte Ghettoblaster tut es auch“, sagt Thorsten Sohn und schmunzelt.

Kein Autokino auf dem Volksfestplatz Ingolstadt

Auf einige Dinge weist Sohn noch hin: „Wichtig ist, dass die Fahrzeuge nicht höher als 1,7 Meter sind. Und sie sollten natürlich keine Aufbauten haben, damit auch die Insassen der dahinter stehenden Autos etwas sehen.

Die Planungen, auf dem Volksfestplatz anschließend ein Autokino zu errichten, sah die Stadtverwaltung übrigens kritisch. Damit ist diese Idee, laut Pressesprecher Michael Klarner, vom Tisch. Potentielle Veranstalter wollten sich nach einem neuen Platz umsehen, hätten bisher aber bei der Stadt Ingolstadt nicht mehr angefragt.

Der Konzertplan bis 14. Juni:

5. Juni 2020 Alligatoah – Ausverkauft

6. Juni 2020 Scooter

7. Juni 2020 Revolverheld

8. Juni 2020 Sido – Ausverkauft

9. Juni 2020 Sido – Zusatzshow

10. Juni 2020 Mike Singer & Kayef

& Kayef 11. Juni 2020 Nico Santos

12. Juni 2020 Michael Patrick Kelly

13. Juni 2020 SDP

14. Juni 2020 Die Pochers hier! – Live

Tickets unter: www.Eventim.de

Infos unter: www.MFPConcerts.com

Themen folgen