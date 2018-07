09:53 Uhr

Auto brennt auf A9 - Schaulustige verursachen Unfall

Auf der Autobahn 9 bei Langenbruck ist am Samstag ein Auto völlig ausgebrannt. Noch mehr Stau und einen Unfall verursachten Schaulustige auf der Gegenfahrbahn.

Aufgrund eines technischen Defektes ist auf der A9 am Samstagnachmittag ein Auto in Brand geraten. Ein 41-jähriger Fahrer, der in Richtung München unterwegs war, hatte bemerkt, dass es aus dem Motorraum nach Qualm roch und sich Rauch entwickelte. Er hielt bei Langenbruck auf dem Seitenstreifen an.

A9 bei Langenbruck: Schaulustige verursachen Unfall

Innerhalb von Sekunden brach im Motorraum Feuer aus, der Autofahrer konnte seinen Wagen nicht selbst löschen, sodass das Auto vollständig ausbrannte. Unter Kontrolle brachte den Brand erst die Feuerwehr. Veletzt wurde niemand, der Schaden am Auto und an der Fahrbahn beträgt laut Polizei etwa 5000 Euro. Was zu tun, wenn das Auto brennt, lesen Sie hier.

Während das Auto gebrannt hat, staute es sich nicht nur in Fahrtrichtung München. Weil es viele Schaulustige gab, stockte der Verkehr auch auf der Gegenfahrbahn. Dabei kam es zu einem Auffahrunfall, bei dem eine 35-jährige Beifahrerin leicht verletzt wurde. Vorsorglich wurde sie ins Krankenhaus eingeliefert. An den beteiligten Autos ist ein Schaden von 7000 Euro entstanden. Durch den Unfall kam es laut Polizei zusätzlich zu erheblichem Stau in Richtung Nürnberg. (AZ)