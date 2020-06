11:24 Uhr

Auto in Ingolstadt mit Farbe überschüttet

Ein Unbekannter hat in Ingolstadt ein geparktes Auto mit Farbe überschüttet. Jetzt sucht die Polizei nach Zeugen.

Am vergangenen Wochenende hat ein Unbekannter einen Hyundai, der an der Ingolstädter Gustav-Mahler-Straße geparkt war, mit Farbe übergossen. Der Täter überschüttete laut Polizei die gesamte Motorhaube des Autos mit blauer Farbe, die auch in die Lüftung hinein lief. Die Farbe konnte zwar oberflächlich wieder abgewaschen werden, doch um alle Rest zu entfernen, muss das Auto aufwändig gereinigt werden. Hinweise zum Verursacher nimmt die Polizeiinspektion Ingolstadt unter der Telefonnummer 0841/9343-0 entgegen. (nr)

