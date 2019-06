vor 58 Min.

Auto prallt in Karlskron gegen einen Lichtmasten

Ein Schaden von 17.000 Euro ist bei einem Unfall in Karlskron entstanden. Doch die Autoinsassen kümmerte das zunächst nicht.

Ein 20-Jähriger aus der Gemeinde Karlskron kam am Sonntag gegen 4 Uhr bereits nach wenigen Metern Fahrt in einer Rechtskurve von der Straße ab. Das Auto prallte gegen den Bordstein, einen Lichtmast und einen Gartenzaun. Im Anschluss blieb der weiße Audi auf der rechte Seite liegen. Andere Personen, die zufällig vor Ort in Karlskron waren, halfen dem Fahrer und seiner 25-jährigen Beifahrerin aus Ingolstadt aus dem Fahrzeug. Beide blieben unverletzt, machten sich allerdings nach dem Unfall davon, ohne sich weiter um den Schaden oder das Auto zu kümmern. Der verursachte Schaden beläuft sich laut Polizei auf rund 17.000 Euro. Der Schaden am Audi wird auf rund 16.000 Euro geschätzt. (nr)

