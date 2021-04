Auto überschlägt sich bei Langenbruck: Zwei Menschen leicht verletzt

53-Jähriger kommt mit seinem Auto ins Schleudern. Der Wagen überschlägt sich. Zwei Menschen leicht verletzt.

Auf der A 9 in Richtung München, etwa 1 km vor der Anschlussstelle Langenbruck bremste am Sonntagnachmittag ein Sattelzug verkehrsbedingt. Auch der direkt hinter ihm fahrende 53-jährige aus dem Landkreis Traunstein musste deshalb bremsen und kam hierbei mit seinem Pkw ins Schleudern. Er kam nach rechts von der Fahrbahn ab, überschlug sich an der Böschung und kam dann auf den Rädern im Grünstreifen zum Stillstand.

Das Auto musste abgeschleppt werden: Sachschaden 15.000 Euro

Leicht verletzt wurden hierbei die beiden, 45 und 11 Jahre alten Mitfahrerinnen. Sie wurden zur ambulanten Behandlung in ein Krankenhaus verbracht. Der 53-jährige blieb unverletzt. Es entstand ein Sachschaden von etwa 15.000 Euro. Der Opel wurde total beschädigt und musste abgeschleppt werden. Die Fahrbahn musste für rund 20 Minuten gesperrt werden, es kam hierbei nur zu einem geringen Rückstau. (nr)

Lesen Sie dazu auch