vor 6 Min.

Autofahrer auf Abwegen

Ein 80-Jähriger wollte auf dem Parkdeck des Neuburger Krankenhauses einparken. Doch das Manöver lief gründlich schief. Am Ende landete sein Wagen auf einem anderen Fahrzeug eine Etage tiefer

Ein spektakulärer Unfall hat sich am frühen Montagnachmittag gegen 13.30 Uhr auf dem Parkdeck P2 des Neuburger Krankenhauses ereignet. Ein Mann wollte einparken, verwechselte in seinem Automatik-Auto aber laut Auskunft der Polizei Neuburg offenbar Hebel oder Pedale und durchbrach so eine massive Absperrung. Sein Auto landete eine Park-Ebene weiter unten auf einem anderen Auto. Verletzt wurde bei dem Unfall niemand. Der Sachschaden an den beiden Autos und an der Absperrung liegt nach Angaben der Polizei bei rund 23.000 Euro.

Ein Großaufgebot an Feuerwehr und Rettungskräften war am frühen Montagnachmittag zu den Kliniken St. Elisabeth ausgerückt. Ein 80-jähriger Autofahrer aus Neuburg wollte auf der ersten Ebene des Decks einparken. Dabei muss er nach ersten Erkenntnissen der Polizei entweder die Schaltpositionen in seinem Automatik-Auto oder die Pedale verwechselt haben, so dass er nicht rückwärts, sondern vorwärts gefahren ist und mit massiver Wucht eine Metallabsperrung hinter einem Stellplatz durchbrochen hat. Das Auto stürzte auf die nächste Ebene und landete dort auf einem anderen geparkten Fahrzeug.

Der 80-jährige Fahrer musste mit Hilfe der Neuburger Feuerwehr, die den abgestürzten Wagen absicherte, befreit werden, überstand den Unfall aber unverletzt. Im anderen beschädigten Auto saß zum Unfallzeitpunkt niemand. Die beiden beteiligten Fahrzeuge mussten abgeschleppt werden. (rilu)

