vor 55 Min.

Autofahrer erfasst 13-jährigen Radfahrer in Neuburg

Ein Autofahrer hat in Neuburg einen 13-jährigen Radfahrer erfasst. Der Junge kam ins Krankenhaus.

Ein Autofahrer hat in Neuburg einen 13-jährigen Radfahrer übersehen und erfasst. Der Junge stürzte und kam ins Krankenhaus.

Relativ glimpflich ging ein Verkehrsunfall in Neuburgs Norden am vergangenen Dienstag aus. Ein 13-Jähriger aus dem nördlichen Landkreis Neuburg-Schrobenhausen fuhr laut Polizei am Morgen, gegen 7.40 Uhr, mit seinem Fahrrad ordnungsgemäß auf dem Radweg entlang der Ingolstädter Straße stadteinwärts. Zeitgleich kam ihm auf der Ingolstädter Straße ein 37-jähriger Neuburger mit seinem Wagen entgegen, der stadtauswärts fuhr.

Unfall in Neuburg: Autofahrer erfasst 13-Jährigen

Der 37-jährige Fahrer wollte nach links in die Hesselloher Straße abbiegen, übersah aber dabei den entgegenkommenden Jugendlichen auf dem Fahrrad, heißt es im Polizeibericht. Dabei erfasste das Auto das Rad des Jungen, der daraufhin stürzte. Der Jugendliche wurde leicht verletzt und ins Krankenhaus eingeliefert. An den Fahrzeugen entstand laut Polizei ein Sachschaden in Höhe von rund 1000 Euro. (nr)

Lesen Sie auch:

Themen folgen