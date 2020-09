09:03 Uhr

Autofahrer fährt in Ehekirchen Buben vom Rad

Bei dem Unfall in Ehekirchen wird der Zehnjährige nur leicht verletzt. In Bertoldsheim verursachte eine 16-Jährige mit einem Ellenator einen Zusammenstoß. Wie es dazu kam.

Zu zwei Unfällen kam es am Mittwochabend in Ehekirchen und Bertoldsheim (Marktgemeinde Rennertshofen). Zwei Personen, ein zehnjähriger Bub auf dem Rad und ein 19-Jähriger Autofahrer, wurden dabei leicht verletzt.

In Ehekirchen hat ein 37-jähriger Autofahrer aus Pöttmes am Mittwochabend einen zehnjährigen Buben von seinem Rad gefahren. Laut Polizeibericht bog der Mann auf der Wallertshofener Straße in ein Grundstück ein und übersah dabei den Jungen. Es kam zum Zusammenstoß, wobei der Bub nur leicht verletzt wurde. Ein Arzt war nicht notwendig.

In Bertoldsheim sind am späten Mittwochnachmittag eine 16-jährige Jugendliche aus Rennertshofen und ein 19-Jähriger aus Rennertshofen mit ihren Fahrzeugen zusammengekracht. Wie die Polizei mitteilte, hatte die 16-Jährige mit ihrem Ellenator, einem Auto auf drei Rädern, beim Linksabbiegen in die Staatsstraße dem Mann die Vorfahrt genommen, sodass es zum Zusammenstoß kam. Bei dem Unfall erlitt der Mann aus Rennertshofen leichte Verletzungen. Eine medizinische Versorgung war vor Ort nicht erforderlich. Es entstand ein Sachschaden in Höhe von rund 8000 Euro. (nr)