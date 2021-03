vor 52 Min.

Autofahrer lässt totes Tier auf der B16 liegen

Ein Autofahrer ist am Samstagabend auf der B16 bei Münchsmünster mit einem Wildtier zusammengestoßen. Anstatt sich um das tote Tier zu kümmern, hat er es einfach liegen gelassen.

Am Samstagabend muss ein noch unbekannter Fahrer auf der B16 zwischen Münchsmünster und Ilmendorf einen Verkehrsunfall mit einem Wildtier gehabt haben. Der Unfallfahrer ließ das tote Tier jedoch laut Polizei nach dem Zusammenstoß auf der Straße liegen und fuhr weiter, ohne sich um das tote Tier zu kümmern.

Zwei Autofahrer fuhren auf der B16 über das tote Tier

Zwei Autofahrer aus Ingolstadt befuhren kurz danach den Bereich und einer der beiden konnte nicht mehr rechtzeitig ausweichen, so dass ein Schaden am Auto entstand. Nun ermittelt die Polizei gegen den Verursacher des Wildunfall wegen eines gefährlichen Eingriffs in den Straßenverkehr. Der Sachschaden am beschädigten Ford liegt im mittleren dreistelligen Eurobereich. (nr)

