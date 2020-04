vor 3 Min.

Autofahrer schlittert in den Gegenverkehr

73-Jähriger wurde dabei leicht verletzt

Ein 73-Jähriger aus Burgheim fuhr am Montag gegen 15 Uhr mit seinem Wagen mit Anhänger auf der Bundesstraße 16 in Richtung Ingolstadt. Kurz nach der Ausfahrt zum Südpark Neuburg kam er aus Unachtsamkeit nach rechts von der Fahrbahn ab und fuhr auf die Leitplanke auf, heißt es im Polizeibericht. Sein Fahrzeug kippte daraufhin auf die linke Seite und schlitterte auf dem Dach in den Gegenverkehr. Ein entgegenkommender 62-Jähriger konnte dem Fahrzeug des Unfallverursachers nicht mehr ausweichen und fuhr mit der Front gegen das Fahrzeug.

Der 73-Jährige wurde leicht verletzt in die Klinik gebracht. Die Freiwillige Feuerwehr Neuburg befand sich mit 20 Einsatzkräften vor Ort und leitete den Verkehr um. Es entstand ein Schaden von insgesamt 17.500 Euro. Die Bundesstraße 16 war in dem Zeitraum von 15.20 Uhr bis 16.10 Uhr in beide Fahrtrichtungen gesperrt. (nr)

