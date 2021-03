vor 17 Min.

Autofahrer übersieht rote Ampel und erwischt Zehnjährige in Ingolstadt

Unfall in Ingolstadt: Ein Autofahrer hat eine rote Ampel übersehen und ein zehnjähriges Mädchen erwischt.

Ein 74-jähriger Autofahrer übersieht in Ingolstadt wegen der blendenden Sonne eine rote Ampel und erwischt eine Zehnjährige. Doch die Beteiligten haben Glück im Unglück.

Ein 74-Jähriger aus Ingolstadt war am Montag gegen 7.30 Uhr auf der Theodeor-Heuss-Straße in Richtung Römerstraße unterwegs. Auf Höhe der Einmündung Am Wasserwerk erfasste er laut Polizei mit der linken Fahrzeugfront eine Zehnjährige, die bei Grünlicht für Fußgänger mit ihrem Bruder und ihrer Mutter die Fahrbahn überqueren wollte.

Unfall in Ingolstadt: Autofahrer übersieht rote Ampel und erwischt Mädchen

Die zehnjährige Ingolstädterin fiel auf die Motorhaube und stürzte zu Boden. Sie wurde nur sehr leicht verletzt, so dass der hinzugerufene Rettungsdienst nicht benötigt wurde. Der 74-jährige gab an, er hätte aufgrund der tiefstehenden, stark blendenden Sonne die Rotlichtschaltung der Ampel übersehen. Ein Sachschaden entstand bei dem Unfall nicht. (nr)

