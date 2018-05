vor 60 Min.

Autofahrerin fährt Fünfjährigen an

Die Frau hatte den Buben nicht gesehen, er kam schwer verletzt ins Krankenhaus´.

Eine 41-Jährige aus Ingolstadt war am Samstag gegen 16 Uhr mit ihrem Golf auf dem Äußeren Buxheimer Weg unterwegs. Vor einem Anwesen bog sie nach links in die Zufahrt zu den Parkplätzen ab. Dabei übersah sie laut Polizei einen fünfjährigen Buben, der sich bereits zu Fuß auf dem Grundstück befand. Das Kind geriet unter das Auto, ohne jedoch von den Rädern überrollt zu werden. Der Junge kam mit schweren Verletzungen in eine Klinik und wird intensivmedizinisch versorgt. Lebensgefahr besteht laut Polizei jedoch nicht.