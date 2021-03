vor 2 Min.

Autofahrerin mit mehr als zwei Promille in Neuburg unterwegs

In der Nacht von Mittwoch auf Donnerstag hat die Polizei eine 45-jährige Autofahrerin in Neuburg kontrolliert. Ein Alkoholtest ergab einen Wert von mehr als zwei Promille.

Eine 45-jährige Frau war in der Nacht von Mittwoch auf Donnerstag stark betrunken am Steuer eines Autos in Neuburg unterwegs. Laut Polizei wurde sie gegen Mitternacht auf der Donauwörter Straße kontrolliert. Wegen deutlicher Ausfallerscheinungen und starkem Alkoholgeruch führten die Beamten einen Atemalkoholtest durch. Dieser ergab einen Wert von mehr als zwei Promille. Die Polizei sah zudem Anzeichen darauf, dass die Frau Drogen konsumiert haben könnte und so musste sie sich noch einer Blutentnahme unterziehen. Ihr Führerschein und Fahrzeugschlüssel wurden von den Beamten sichergestellt.

Auch in Karlshuld war ein Betrunkener am Steuer unterwegs

Zu gleicher Zeit war ein 29-jähriger Mann betrunken in Karlshuld mit dem Auto unterwegs. Bei ihm hat die Polizei 0,6 Promille festgestellt. Ihn erwartet nun ein Bußgeld sowie ein Fahrverbot. (nr)

