Autorin aus Maxweiler: Waltraud Götz stellt ihr neues Weihnachtsbuch vor

Waltraud Götz’ siebtes Weihnachtsbuch ist fertig und bereits bei ihr erhältlich, vorgestellt wird es allerdings erst nach dem befristeten Corona-Lockdown am Freitag, 4. Dezember.

Plus Die Neuburgerin Waltraud Götz hat jetzt ihr siebtes Weihnachtsbuch herausgebracht. Geschichten, Sketche und Gedichte rund um die Weihnachtszeit - das hat ihr neues Werk zu bieten.

Von Andrea Hammerl

„Garantiert coronafrei“ ist Waltraud Götz neues Buch – ihr zwanzigstes insgesamt und zugleich das siebte Weihnachtsbuch. Unter dem Titel „Schau nur grad, wia’s weihnachtet – Weihnachtsgeschichtn zum Schmunzeln und Sinniern“ hat sie in bewährter Manier ein Dutzend Geschichten, drei Sketche und 26 lyrische Werke zu einem bunten Reigen rund ums Weihnachtsfest und die Adventszeit verschnürt. Woher nimmt sie ihre Ideen?

Neues Weihnachtsbuch von Waldraud Götz aus Neuburg: Um was geht's?

Obwohl sie im Sommer stark eingebunden war, unter anderem mit drei Wochenenddiensten für die Maler-Auktion und den sieben Geschichten, die sie eigens für Ute Patel-Mißfeldts Vernissage geschrieben hat, ist ihr jüngstes Werk 20 Seiten dicker geworden als frühere Weihnachtsbücher. Was nicht nur mehr Text – ob Dialekt oder Hochdeutsch – geschuldet ist, sondern auch noch mehr Illustrationen erforderte, die natürlich ebenfalls aus eigener Kreativität stammen.

Die geht der 73-jährigen Maxweilerin offenbar nie aus. Gefragt, woher sie ihre Ideen nimmt, lächelt sie verschmitzt und verrät, dass ihr die Geschichten „einfach so einfallen“ und sie oft „eine Seite vor Schluss noch nicht weiß, wie sie ausgehen“. Ein Stichwort hier oder dort mag ausreichen für den nächsten Geistesblitz. So war es wohl auch mit der veganen Weihnachtsgans, die nun in Gedichtform verewigt ist. „Ich habe extra im Internet geschaut“, erzählt Waltraud Götz. Und siehe da, sie fand tatsächlich ein Rezept für eine vegane Weihnachtsgans.

Waltraud Götz aus Maxmeiler liest immer wieder aus ihren Büchern vor. Bild: Brigitte Clemens (Archiv)

Einmal mehr beweist die Mundartdichterin ihr Gespür für aktuelle Themen, die sie liebevoll persifliert, mit Augenzwinkern serviert und nicht selten ihren Lesern dabei den Spiegel vorhält. „Kennen Sie meinen Mann?“, wurde sie einmal von einer Zuhörerin auf einer Lesung gefragt. Ihre Antwort lautete: „Nein, aber meinen eigenen“.

Welcher Ehemann bekäme keine „Weihnachtsmarkt-Depression“, wenn er jedes Wochenende gleich zweimal Busreisen zu Weihnachtsmärkten mit der Angetrauten absolvieren müsste? Wie sich der Lebmeier Schorsch elegant dieser lästigen Pflicht entledigt, ist höchst amüsant zu lesen. Das gilt auch für den Nikolaus, der zwei ungewöhnliche Aufträge erhält und dabei mindestens einen Alptraum erlebt, oder für den herzigen Kinderbrief ans Christkind, „wenns dich giebt“ – Rechtschreibfehler inbegriffen.

Autorin Waldtraud Götz: Neues Buch beinhaltet auch Gedichte

Besonders humorige Höhepunkte bieten natürlich die Sketche, ob es nun um den Dauerbrenner des richtigen Geschenks für den Ehepartner geht, einen verhinderten Krippenbauer oder ums Fernsehprogramm mit nervtötendem Galaabend.

Mehr zum Sinnieren gedacht sind viele Gedichte, aber auch die Geschichte „Die Aufklärung“. Tierfreunde freuen sich gewiss mit „Lydia, der Weihnachtsgans“, dass sie das Weihnachtsfest unbeschadet übersteht. So findet sich für jeden etwas in dem Buch, auf das Waltraud Götz’ Fans schon gewartet haben. Und natürlich ist auch hie und da etwas Lokalkolorit zu finden – der Christkindlmarkt auf dem Karlsplatz, die Wichtlhütte oder die Hofkirche zum Beispiel.

