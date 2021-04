Autos in Ingolstadt zerkratzt und mit Fischbrühe übergossen

Unbekannte haben in Ingolstadt Autos zerkratzt. Doch dabei beließen sie es nicht. Sie schütteten auch die Reste aus Konservendosen darüber.

Am Mittwoch zwischen Mitternacht und 8.45 Uhr haben Unbekannte auf einem Anwesen an der Lachnerstraße in Ingolstadt drei dort abgestellte Autos zerkratzt und verschmutzt. Zwei Mazda wurden laut Polizei verkratzt, der Schaden beläuft sich dabei auf rund 3000 Euro. Zudem wurde auch ein Skoda Fabia stark verunreinigt.

Die Autos in Ingolstadt wurden mit dem Inhalt aus Konservendosen übergossen

Der oder die Täter übergossen die Fahrzeuge teilweise mit dem Inhalt aus Gemüse- und Fischkonserven. Die Verkehrspolizeiinspektion Ingolstadt bittet unter der Telefonnummer 0841/9343-4410 um Hinweise auf den oder die Täter. (nr)

