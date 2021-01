vor 32 Min.

Autos knallen in Klingsmoos zusammen: 54-jährige Frau verletzt

Bei einem Unfall in Klingsmoos hat sich eine 54 Jahre alte Frau verletzt. Sie kollidierte erst mit einem Auto - und dann mit einem Baum.

Zu einem Unfall ist es am Donnerstagnachmittag, 28. Januar, in Klingsmoos gekommen. Wie die Polizei mitteilt, war ein 22-jähriger Mann aus Neuburg mit seinem Auto in der Pöttmeser Straße unterwegs und wollte dann nach links in ein Grundstück biegen.

Polizei Neuburg meldet: 54 Jahre alte Frau kollidiert mit Baum

Hinter ihm folgte eine 54-jährige Frau aus Ludwigsmoos. Als der junge Mann langsamer wurde, setzte eine 54-Jährige, die hinter ihm fuhr, zum Überholen an - woraufhin die beiden Autos kollidierten.

Die 54-Jährige lenkte reflexartig nach links und stieß dann frontal mit einem Baum zusammen. Sie musste - wie auch ihr Beifahrer - in eine Klinik gebracht werden, um ärztlich behandelt zu werden. An den Wagen entstand Sachschaden Schätzungen der Polizei zufolge ein Schaden in Höhe von 30.000 Euro. (nr)

