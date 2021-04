Autowerkstatt in Nassenfels brennt: Kripo ermittelt wegen fahrlässiger Brandstiftung

In Nassenfels bricht in einem Kfz-Betrieb Feuer aus. Ein Großaufgebot an Feuerwehrkräften, unter anderem aus Neuburg, ist im Einsatz. Jetzt ermittelt die Kripo.

Am Mittwochnachmittag brach in einer Halle eines Kfz-Betriebs in Nassenfels ein Feuer aus. Es entstand laut Polizei ein Sachschaden in Höhe von etwa 80.000 Euro. Der Werkstattinhaber wurde bei selbst durchgeführten Löschversuchen leicht verletzt. Die Kriminalpolizei Ingolstadt hat die Ermittlungen wegen Verdachts der fahrlässigen Brandstiftung übernommen.

Brand in Kfz-Betrieb in Nassenfels

Nach derzeitigen Erkenntnissen der Kriminalpolizei dürften die im Vorfeld durch den Werkstattbesitzer in der Halle durchgeführten Schweißarbeiten an einem Kundenfahrzeug den Brand ausgelöst haben. Der 74-jährige Kfz-Meister gab an, dass er an diesem Nachmittag an einem dort auf der Hebebühne stehenden VW-Bus Schweißarbeiten durchgeführt hatte. Als er gegen 15.15 Uhr zusammen mit einem Mitarbeiter in die Halle zurückkehrte, stand dieser in Brand.

Autowerkstatt in Nassenfels brennt: Großaufgebot an Feuerwehrkräften im Einsatz

Alle Versuche der beiden Männer, das Feuer zu löschen, brachten keinen Erfolg. Ein Großaufgebot ortsnaher alarmierter Feuerwehrkräfte aus Nassenfels, Egweil, Adelschlag, Bergheim, Meilenhofen-Zell und Neuburg konnten schließlich die in Brand stehende Firmenhalle, deren Flammen bereits auf eine weitere Halle übergegriffen hatten, löschen. (nr)

