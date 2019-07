00:32 Uhr

Azubis gesucht

Bei der Last-Minute-Ausbildungsbörse gibt’s Jobs auf den letzten Drücker

Am Mittwoch, 10. Juli, findet in der Aula der Sir-William-Herschel-Mittelschule (Herschelstraße 26) in Ingolstadt von 18 bis 20 Uhr eine Last-Minute-Börse für Ausbildungsplätze statt.

Zum elften Mal in Folge organisieren Ingrid Gumplinger, Integrationsbeauftragte der Stadt Ingolstadt, Mehmet Celik vom Jugendmigrationsdienst und Christoph Karmann, Koordinierung der Bildungsangebote für Neuzugewanderte, nun die Last-Minute-Ausbildungsbörse, um junge Menschen bei ihrer Suche nach einer Berufsausbildung nach allen Kräften zu unterstützen.

Diese Informations- und Vermittlungsveranstaltung richtet sich in erster Linie an Jugendliche, die für das im September beginnende Ausbildungsjahr noch keinen Ausbildungsplatz haben. Aber auch Eltern, Verwandte oder Betreuer sind auf der Messe willkommen. Den Interessenten wird empfohlen, zur Veranstaltung eine Kurzbewerbung (Lebenslauf und Zeugnisse) in mehrfacher Ausführung mitzubringen, um mit den Firmen bereits Kurz-Bewerbungsgespräche führen zu können.

Wie in den vergangenen Jahren sind wieder Vertreter der Handwerkskammer München und Oberbayern, des Jobcenters, der Industrie- und Handelskammer, des Jugendmigrationsdiensts und der Agentur für Arbeit als Ansprechpartner vor Ort. In persönlichen Gesprächen wird auf die Interessen und Begabungen der Jugendlichen eingegangen und versucht, diese mit den freien Stellen in Übereinstimmung zu bringen. Gegebenenfalls können auch weitere persönliche Termine bei der Agentur für Arbeit vereinbart werden. Parallel dazu präsentieren sich Firmenvertreter und Verantwortliche aus Ausbildungsbetrieben, die noch freie Ausbildungsplätze für 2019 zur Verfügung stellen können. (nr)

Themen Folgen