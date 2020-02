vor 18 Min.

B 16: Verkehrsunfall mit zwei Verletzten

Ein 77-Jähriger aus Rohrenfels hat auf der B 16 das Auto einer 80-jährigen Neuburgerin übersehen. Sie stießen frontal zusammen. Wie hoch der Schaden ist.

Ein 77-jähriger Autofahrer aus Rohrenfels ist am Samstag gegen 16.20 Uhr auf der B 16 in westliche Richtung unterwegs gewesen. Wie die Polizei berichtet, wollte der Mann an der Abfahrt in Richtung Feldkirchen abfahren. Dabei übersah er das entgegenkommende Auto einer 80-Jährigen aus Neuburg. Die beiden Fahrzeuge stießen frontal zusammen. Der Mann und die Frau wurden bei dem Unfall leicht verletzt.

Unfall auf der B 16: Die Polizei schätzt den Sachschaden auf circa 15.000 Euro

Die Autos waren nicht mehr fahrbereit und mussten abgeschleppt werden. Wie die Polizei mitteilt, beläuft sich der Schaden auf rund 15.000 Euro. Während der Abschlepparbeiten war die B 16 teilweise gesperrt. (nr)

