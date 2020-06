vor 49 Min.

B13: Schwerer Verkehrsunfall mit zwei Toten

An der Abfahrt der B13 im Bereich Reichertshofen ist es gegen 17.30 Uhr zu einem schweren Verkehrsunfall mit mehreren Beteiligten gekommen. Aktuell ist die Unfallstelle in beide Richtungen gesperrt.

Beim Abbiegen auf die Gegenfahrbahn geraten

Wie die Polizei mitteilte, war ein junger Autofahrer beim Abbiegen von der B300 auf die B13 in Richtung Ingolstadt auf die Gegenfahrbahn gekommen. Dort kam es mit hoher Geschwindigkeit zu einem Frontalzusammenstoß mit einem Lastwagen, der auf die B300 auffahren wollte. Über die genaue Ursache für den Fahrbahnwechsel ist nach Angaben der Beamten bislang nichts bekannt.

Zwei Mitfahrer sterben am Unfallort

Durch die Wucht des Aufpralls sind zwei junge Mitfahrer im hinteren Bereich des Autos noch an der Unfallstelle verstorben. Sein Beifahrer und der Fahrer selbst wurden mit lebensbedrohlichen Verletzungen von zwei Rettungshubschraubern in Kliniken in Ingolstadt und München eingeliefert.

Der Lastwagenfahrer wurde ebenfalls ins Krankenhaus gebracht, erlitt aber nach Angaben der Polizei lediglich Prellungen und einen Schock.

Die B13 ist in beide Fahrtrichtungen gesperrt

Umliegende Feuerwehren hatten den Rettungseinsatz unterstützt. Neben Notärzten und Polizeibeamten war vor Ort auch ein Kriseninterventionsteam um die Unfallbeteiligten und Zeugen zu betreuen.

Die B13, so die Polizei, wurde in beide Richtungen gesperrt. Verkehrsteilnehmer müssen noch bis 22 Uhr mit Behinderungen rechnen. (AZ)

