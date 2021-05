"Runter vom Gas": Polizei kontrolliert auf B13 bei Ingolstadt

Abgestimmte Geschwindigkeitskontrollen nimmt die Polizei in den kommenden Tagen unter anderem auf der Bundesstraßen B 13 bei Ingolstadt vor. Wann die Kontrollen stattfinden sollen.

Die Polizeipräsidien München, Oberbayern Nord und Oberbayern Süd haben Anfang März dieses Jahres das Projekt „Präsidiumsübergreifende Geschwindigkeitskontrollen“ auf den Bundesstraßen B 13 und B 304 gestartet.

B 13 bei Ingolstadt: Geschwindigkeitskontrollen finden noch im Mai statt

Ziel ist es einer Mitteilung zufolge, durch den abgestimmten Einsatz der vorhandenen Verkehrsüberwachungsgeräte die gefahrenen Durchschnittsgeschwindigkeiten auf den Projektstrecken über den Zeitraum von zunächst einem Jahr zu senken.

Erstmals am 21. Mai auf der B 13 und am 28. Mai auf der B 304 wird jeweils ganztägig an mehreren Stellen die Geschwindigkeit gemessen, heißt es in dem Schreiben weiter. Für die Verkehrsteilnehmenden heißt es an diesen Tagen ganz besonders „runter vom Gas“: Denn Temposünder könnten auf derselben Strecke durchaus auch mehrmals „erwischt“ werden, bekräftigen die Beamten. (nr)

