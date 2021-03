vor 34 Min.

B16-Baustellen bei Unterhausen und Neuburg: Das ist der aktuelle Stand

Mit schwerem Bohrgerät pressen Spezialisten aus Wien 750 Ankerstangen in die Böschung bei Unterhausen.

Plus Die B16-Baustelle bei Unterhausen kommt gut voran. Und auch am Neuburger Südpark beginnt bald schon der Endspurt.

Von Winfried Rein

10.000 Kraftfahrzeuge rollen täglich über die Bundesstraße 16 bei Unterhausen. Jetzt ist dort eine Fahrtrichtung gesperrt und der Verkehr läuft über die Gemeinden Straß, Leidling und Sinning. Eine Verkehrszählung auf der Umleitung ergab kürzlich 2400 Kfz, die Hälfte davon Schwerverkehr.

Baustelle auf B16 bei Unterhausen: Projekt für 2,5 Millionen Euro

„Wir sind uns der Belastung dieser Ortschaften bewusst“, sagt Elena Merk vom Straßenbauamt Ingolstadt, „aber wir haben alles versucht, um es verträglich zu machen.“ Der Einbau einer neuen Trennwand zwischen B16 und Bahnlinie in Höhe Unterhausen erfordert einen gewissen Arbeitsradius. Mit Ampelregelung hätten sich die Arbeiten nach Ansicht der Fachbehörde deutlich in die Länge gezogen. Jetzt will man es bis Ende April schaffen. Bauoberrätin Elena Merk: „Wir können nur Gas geben.“

Das Projekt für stattliche 2,5 Millionen Euro liegt sehr gut im Zeitplan. Derzeit presst ein Trupp des österreichischen Bau- und Sprengunternehmens Kaim mit schwerem Bohrgerät viereinhalb Meter lange Stahlstangen in den rotbraunen und sandigen Lehmboden. Während der Bohrung sprüht die Maschine Spezialzement durch die hohlen Stangen. Diese Methode mit insgesamt 750 Ankerstangen festigt die Böschung zwischen Bahn und Bundesstraße.

Seit langem eine Baustelle: die B16 am Neuburger Südpark. Bild: Marcel Rother (Archiv)

Dann folgen 180 Betonpfähle, die ein Rammgerät zwölf Meter tief in den Boden drückt. An diesen „eigentlich tragenden Elementen“ befestigen die Spezialisten dann eine Aluminiumwand - die letzte entscheidende Aktion an der Baustelle Unterhausen. Vor der Ramm-Aktion hat das staatliche Bauamt den Untergrund von Kampfmittelexperten sondieren lassen. Es gab keine explosiven Funde.

Auch am Südpark in Neuburg geht Bausstelle in Endspurt

2003 war das noch anders, als der Bau der Ortsumgehung Ober/Unterhausen in den Endspurt ging. Beim Anlegen eines Entwässerungsbeckens tauchte eine englische 250-Kilo-Fliegerbombe auf. Sprengstoffmeister entschärften den Zünder und die Unterhausener konnten wieder in ihre Wohnungen zurück. Tiefbau im Umfeld der früheren Wifo erfordert wegen möglicher Blindgänger im Boden stets sensibles Vorgehen. Die Wifo als achtgrößtes Tanklager der deutschen Wehrmacht war im Zweiten Weltkrieg mehrmals heftig von alliierten Verbänden bombardiert worden.

Auch am Südpark Neuburg erfolgte vor dem Baustart der neuen Einschleifung die Kampfmittelsuche. Jetzt geht das Acht-Millionen-Euro-Projekt in den Endspurt. Ab Donnerstag, 11. März, wird dort wieder gearbeitet. Der letzte Abschnitt beginnt mit dem Rückbau der Umleitungsschleife, gleichzeitig ist die Entwässerung in der Unterführung sicherzustellen. Durch diesen „Trog“ fahren künftig die heutigen Linksabbieger in das Einkaufszentrum.

Das könnte zur Jahresmitte der Fall sein, denn die Arbeiten liegen gut im Zeitplan, versichert Baudirektor Holger Uslar. Nach Fertigstellung der Unterführung sei von Ende Juni bis Mitte Juli die Asphaltierung des B16-Abschnitts geplant. In dieser Zeit könne der Südpark nur über den Eternitweg angefahren werden.

Neuburg: vom 30. Juli bis 10. September ist die B16 gesperrt

Danach erneuern die Straßenbauer die Fahrbahn der Bundesstraße vom Südpark bis zum Kreisverkehr Münchener Straße. Die Arbeiten werden in die Sommerferien gelegt, vom 30. Juli bis 10. September ist die B16 voll gesperrt.

Und ein weiterer markanter Straßenbau steht im Spätsommer an: Die Ingolstädter Staatsbehörde lässt die Decke der alten B16 (Staatsstraße 2214) vom Kreisverkehr Bergheim bis Neuburg-Ried erneuern. Das werde drei Monate dauern, zumal an den Abzweigungen Unterstall und Joshofen Linksabbiegespuren eingebaut werden, so Baudirektor Holger Usler. Da ist nur zu hoffen, dass nicht gleichzeitig Uniper die Donaubrücke Bergheim wegen Wehrfeldsanierung sperren lässt.

