vor 33 Min.

B16-Verkehr wird über Stengelheim umgeleitet

Die Königsmooser müssen sich auf eine wochenlange Umleitung über die Ingolstädter und Neuburger Straße einrichten.

Aufgrund der Asphalterneuerung auf der B16 zwischen Südpark und dem Kreisverkehr an der Münchener Straße in Neuburg werde eine Umleitung über das Donaumoos eingerichtet, berichtete Heinrich Seißler in der jüngsten Gemeinderatssitzung in Königsmoos. „Wir haben also für geraume Zeit – es dürften einige Wochen werden – im Bereich Ingolstädter und Neuburger Straße ziemlichen Verkehr.“ Zwar habe er mit dem Staatlichen Bauamt gesprochen, das auch versuchen wolle, den Zeitraum so kurz wie möglich zu halten, dennoch sagte Seißler: „B16-Verkehr: Das wird nicht lustig.“ (pascu)

Lesen Sie auch:

Themen folgen