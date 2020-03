07.03.2020

BRK braucht ein neues Fahrzeug

Wer hilft bei der Finanzierung von 114.000 Euro?

Der Rotkreuz-Kreisverband braucht einen neuen Einsatzleitwagen. „Das aktuell noch eingesetzte Fahrzeug ist völlig veraltet und wird immer mehr zum Sicherheitsrisiko“, erklären BRK-Kreisvize Günther Schalk und Kreisbereitschaftsleiter Günther Reil. Problematisch ist allerdings der Kaufpreis: Knapp 228.000 Euro koste das Fahrzeug laut Kreisgeschäftsführer Robert Augustin. Eine Spendenaktion soll das Projekt deshalb finanzieren.

Der Kauf eines neuen Einsatzleitwagens (ELW) sei kein Luxuskauf. „Wir brauchen das Fahrzeug, damit wir unsere Einsatzkräfte gezielt und effizient koordinieren können“,so Reil. Bei großen Veranstaltungen wie dem Schloßfest in Neuburg oder dem Schrannenfest in Schrobenhausen ist die mobile Einsatzzentrale ebenso im Einsatz wie bei Großschadensereignissen vom Hochwasser bis zum Großbrand.

Nachdem das aktuelle Fahrzeug, das im gesamten Landkreis eingesetzt wird, immer mehr „in die Knie geht“, hat das Rote Kreuz bereits das Nachfolgemodell bestellt. „Nur so können wir das Risiko in den Griff bekommen, bei einem plötzlichen Ausfall des Fahrzeugs nicht mehr einsatzbereit zu sein“, erklärt Reil. Das Fahrgestell mit Kofferaufbau und modernster Sicherheitstechnik – eine Sonderanfertigung – belastet den Haushalt des BRK-Kreisverband Neuburg-Schrobenhausen allerdings enorm. Die Hälfte des Kaufpreises schießt das bayerische Innenministerium zu. „Bleiben immer noch mehr als 100.000 Euro, die wir irgendwie zusammenkratzen müssen“, rechnet Augustin vor.

Vor diesem Hintergrund will Schalk mit seinen Kollegen eine Spendenaktion starten. „Wir hoffen, dass möglichst viele Bürger und Firmen die Arbeit unserer ehrenamtlichen Rotkreuzler so zu schätzen wissen, dass sie uns unter die Arme greifen.“ Er will sich bewusst auch mit entsprechenden Förderanträgen an die Stadt- und Gemeinderäte im Landkreis wenden. Der Landkreis Neuburg-Schrobenhausen hat bereits finanzielle Hilfe in Aussicht gestellt.

Wer helfen möchte, kann das ab sofort tun auf das Spendenkonto des Kreisverbands bei der Sparkasse Neuburg-Rain unter der IBAN-Nr. DE 70 7215 2070 0000 0022 12. Wichtig ist dabei das Kennwort „Spende ELW“, damit das BRK auch eine Spendenquittung ausstellen kann. (nr)

