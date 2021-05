68-Jähriger verletzt: Schwerer Unfall auf der B 13 bei Baar-Ebenhausen

Am Mittwochnachmittag hat sich auf der B 13 bei Baar-Ebenhausen ein schwerer Unfall ereignet. Die Bundesstraße war zeitweise komplett gesperrt.

Ein 69-Jähriger aus dem südlichen Landkreis Pfaffenhofen war gegen 16.50 Uhr auf der B13 in Richtung Ingolstadt unterwegs. Kurz vor der Abzweigung nach Ebenhausen-Werk kam er mit seinem Audi laut Polizei nach links über die Gegenfahrbahn von der Straße ab und durchfuhr auf einer Länge von knapp 400 Metern zwei Felder.

Die Feuerwehr musste den Fahrer aus dem Auto bergen

Das Fahrzeug wurde schließlich durch die Böschung der Überführung nach Ebenhausen-Werk abgebremst und kam danach auf der Seite liegend zum Stehen. Der Fahrer wurde von der Feuerwehr aus seinem Fahrzeug geborgen und kam ins Krankenhaus. Ursache für den Unfall war vermutlich ein medizinisches Problem.

Der Unfallhergang auf der B13 war zunächst unklar

Der genaue Unfallhergang und die Zahl von Verletzten waren anfangs noch unklar war, zudem konnte zunächst nichts ausgeschlossen werden, dass das Auto von der Überführung über die Bundesstraße mehrere Meter abgestürzt sein könnte. Diese Mitteilung bestätigte sich aber letztendlich nicht.

Auch ein Rettungshubschrauber war zum Einsatzort gekommen

Zeitweise war die Bundesstraße in beiden Richtungen komplett gesperrt. Neben zahlreichen Einsatzkräften der Feuerwehr und des Rettungsdienstes war auch eine Rettungshubschrauber im Einsatz. Am Auto entstand Totalschaden in Höhe von rund 15.000 Euro. (nr)

Lesen Sie auch: