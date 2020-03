vor 53 Min.

Bach in der Altstadt

Ensemble del Arte tritt wieder auf

Ensemble del Arte spielt Bach: Am Samstag, 21. März, präsentiert das Ensemble del Arte im Kongregationssaal Neuburg um 20 Uhr ein Programm mit Werken des Komponisten Johann Sebastian Bach – mit den Brandenburgischen Konzerten Nr. 3 und Nr. 5, der Sonate in h-Moll BWV 1030, der Ouvertüre aus der Kantate BWV 209 und dem Tripelkonzert in a-Moll BWV 1044. Viele Konzertbesucher kennen Bachs Sonaten, seine Kantaten, seine Fugen, seine Messen, seine Motetten, seine Passionen, sein „wohltemperiertes Klavier“: allesamt Beispiele für Bachs Streben nach Vollkommenheit. Die Musik von Bach zeichnet sich aus durch die Vielfalt an Konzerten, Choräle und Werke für Orgel und Tasteninstrumente.

Bach starb 1750 in Leipzig als Dinosaurier am Ende seiner Ära. Doch 80 Jahre danach im Jahr 1829 führte Felix Mendelssohn Bartholdy in Berlin die Matthäus-Passion auf und erinnerte die Nachwelt zum ersten Mal an die Wichtigkeit dieser Musik. Es war der Anfang einer „Bach-Renaissance“. Der längst tote Komponist wurde immer bekannter und 100 Jahre später war Bach wirklich überall: in den Konzertsälen, im Jazz, im Pop, bei den Beatles und den Beach Boys, im Hip-Hop bei Eminem. Bach im Film, in Der Pate, Bach in den Simpsons. Bach auf dem Cover des Time Magazine, in den Bestsellerlisten.

Das Programm am 21. März bietet Glanzstücke für die drei renommierten Solisten: Flötist Ariel Zuckermann, Chefdirigent des Israel Kammerorchesters, der ebenfalls die Gesamtleitung dieses Konzerts innehat, Cembalist Shalev Ad-El, Mitglied des Il Gardellino, der Berliner Philharmonischen Stradivarius Solisten und der künstlerische Leiter der Accademia Daniel und der Oslo Baroque Solisten und Geiger Irakli Tsadaia, Konzertmeister beim Beethoven Orchester Bonn. (nr)

Karten für das Konzert des Ensemble del Arte am 21. März um 20 Uhr im Kongregationssaal Neuburg gibt es unter www.ensemble-del-arte.de, in der Stadtbücherei Neuburg (unter Telefon 08431/642392) oder Restkarten an der Abendkasse ab 19 Uhr. Für Interessenten unter 35 Jahren gibt es Karten zu sieben Euro unter info@ensemble-del-arte.de. Es gibt eine kurze Programmeinführung um 19.35 Uhr im Kongregationssaal.

