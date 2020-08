18:47 Uhr

Bad Gögging: Auf den Spuren der Römer

Plus Die Region entlang der Donau gehörte einst zum römischen Reich. Wer wissen will, wie es sich zu jener Zeit lebte, sollte an einer Erlebnisführung in Eining teilnehmen.

Von Manfred Dittenhofer

Man muss nicht nach Rom reisen, um die Römer hautnah zu erleben. Schließlich reichte das Römische Reich in seiner Blütezeit bis in unsere Region. Und obwohl manch einer Limes für ein Getränk hält, ist es doch die römische Grenzbefestigung, die in unserer Region nördlich der Donau verlief.

Auch heute findet man noch Spuren der Römer. Zum Beispiel die Grundmauern des Kastells Abusina in Eining bei Bad Gögging. Erkundet man das Gelände alleine und anhand der vielen Schautafeln, ist der Eintritt kostenlos. Samstags finden dort aber auch Erlebnisführungen durch die Überreste des römischen Kastells statt. Dann wird es spannend.

Das Kastell Abusina zeigt das Leben seiner Bewohner

Wenn Kastellbewohnerin Flavia mit einem Speer droht, erkennt man schnell: Es sind unruhige Zeiten, in denen man sich wiederfindet. Plündernde Stämme ziehen durch das Land und machen Soldaten und Zivilisten im Kastell Abusina das Leben schwer. Wie lebte es sich eigentlich weit entfernt von Rom in den äußersten Grenzbastionen des römischen Reiches? Wie wurde gewohnt, gearbeitet und gefeiert? Diese und weitere spannende Fragen werden bei der Erlebnisführung beantwortet. Zusammen mit einem ausgebildeten Führer und Kastellbewohnerin Flavia erkunden die Teilnehmer die Überreste der Gebäude und Wehranlagen und erfahren Interessantes und Faszinierendes zum Kastell.

Von Venaxomodrum (Neuburg) erreicht man die Abusina am einfachsten über die B16 nach Osten. Dann immer Richtung Bad Gögging. Verlässt man diesen Kurort in Richtung Norden, erblickt man schon bald am Ortsrand von Eining einen dunkelbraunen Metallquader. Der Vortragsturm mit Aussichtsplattform ist schon von Weitem sichtbar. Von dort oben hat man einen guten Überblick über das Areal, das als eines von wenigen Kastellen weitgehend freigelegt und in seinen Grundmauern rekonstruiert ist. Das Kohorten-Kastell war für die Grenzsicherung des Römischen Reiches zuständig. Dort, wo zur Zeit der Römer das Flussbett der Donau lag, schlängelt sich heute die Abens durch die Landschaft. Ab dem Kastell verlief die Grenze in Richtung Osten entlang des Flusses. Richtung Westen lag die Wehranlage, der Limes.

Auf dem Donau-Radweg nach Bad Gögging

Übrigens: Auf dem Weg von Neuburg nach Eining kommt man am Kelten-Römer-Museum in Manching vorbei. Das sollte man sich nicht entgehen lassen. Es zeigt Funde aus archäologischen Ausgrabungen, wie zum Beispiel einen der großen Goldschätze dieser Zeit.

Diese Tour ist auch mit dem Fahrrad entlang des Donau-Radwanderwegs möglich. Man darf sich nur nach der Ortschaft Sittling nicht rechts halten, sondern muss geradeaus weiterfahren. Von Neuburg bis zur Abusina sind es rund 50 Kilometer mit dem Rad. Mit dem Auto sind es einige Kilometer mehr.

