vor 21 Min.

Bäckereifilialen über Ostern heimgesucht

Einmal entwendeten Täter Lose, das zweite Mal Wechselgeld

Am Osterwochenende brachen bislang Unbekannte in zwei Ingolstädter Bäckereifilialen ein und machten dabei Beute im Wert von mehreren hundert Euro. Die Kriminalpolizei Ingolstadt ermittelt und hofft auf Hinweise aus der Bevölkerung.

Im ersten Fall hebelten die Täter laut Polizeibericht in der Zeit von Freitag, 11.45 Uhr, auf Samstag, 4.15 Uhr, die Eingangstür einer Bäckerei in der Eigenheimstraße auf und entwendeten aus dem Innenraum zahlreiche Lotterielose. Der Sachschaden wird auf rund 500 Euro geschätzt.

Eine Bäckereifiliale in der Münchener Straße wurde das Ziel von Einbrechern in der Nacht von Ostermontag auf Dienstag. Nachdem die Eindringlinge zunächst die gläserne Eingangstür gewaltsam geöffnet hatten, entwendeten sie anschließend Wechselgeld in Höhe von mehreren hundert Euro.

Die Kriminalpolizei Ingolstadt ermittelt in beiden Fällen und bittet in diesem Zusammenhang um Hinweise aus der Bevölkerung. Personen, die in Zusammenhang mit den beiden geschilderten Vorfällen verdächtige Wahrnehmungen gemacht haben, mögen sich unter der Telefonnummer 0841/93430 bei der Kripo melden. (nr)

