vor 51 Min.

Bäder bleiben zu, Stadtbusse oft leer: „Brutale Ausfälle bei den Stadtwerken“

Plus Statt mit der Saison im Neuburger Brandlbad zu starten, muss das Personal der Stadtwerke in Kurzarbeit gehen. Trotz Überbrückungshilfen fehlt es dem Kommunalbetrieb an Einnahmen.

Von Winfried Rein

Den Hechtsprung zur Eröffnung der Freibadsaison am 1. Mai wird es heuer nicht geben. Vielmehr schicken die Stadtwerke ihr Bäderpersonal ab sofort für drei Monate in Kurzarbeit. „Wir gehen nicht von einer zeitnahen Öffnung des Brandlbades aus“, sagt Andreas Bichler, stellvertretender Leiter der Stadtwerke.