Bald erstrahlt auch Neuburgs Obere Altstadt

Am zweiten und dritten Adventswochenende finden in Neuburgs Altstadt der Christkindlmarkt und die Schlossweihnacht statt. Welches Programm die Besucher erwartet.

Von Fabian Kluge

Zwar ist Neuburg schon am vergangenen Donnerstag mit der Eröffnung des Weihnachtsmarktes auf dem Schrannenplatz in die Adventszeit gestartet. Für viele läutet aber erst die Passage zwischen Karlsplatz und Schloss den Countdown zum Weihnachtsfest ein. Auf dem Karlsplatz veranstaltet heuer erstmals die Stadt den Christkindlmarkt. Im und am Schloss stellt der Verkehrsverein die Schlossweihnacht auf die Beine.

Christkindlmarkt: Die Budenstadt gründet auf einer knapp 30-jährigen Tradition. Besonders beliebt ist der Christkindlmarkt aufgrund seiner Atmosphäre. Zu sehen gibt es auf dem Markt vor allem Kunsthandwerk und Selbstgemachtes. An insgesamt 26 Ständen werden unter anderem Keramikartikel, Christbaumkugeln, weihnachtliche Dekoration, Holzspielzeug, Wollartikel und Schmuck angeboten. Stärken können sich die Besucher mit Bratwürsten, Schupfnudeln, Rahmflecken, Lebkuchen und Plätzchen.

Umrahmt wird der Christkindlmarkt unter anderem von der Lebenden Weihnachtswerkstatt, die das Kulturamt im Rathausfletz veranstaltet. Dort zeigen Kunsthandwerker aus der Region ihre Handwerkskünste. Darüber hinaus können sich die Besucher auf Musikgruppen, Gesangsdarbietungen und einen großen Lichterzauber freuen.

Christkindlmarkt in Neuburg: Angebot des BRK feiert Premiere

Premiere feiert heuer ein neues Angebot des BRK. Im BRK-Wichtelhof im Freibereich der benachbarten Maria-Ward-Realschule können Kinder unter Anleitung basteln und werkeln. Untergebracht ist die Kinderwerkstatt in einem weihnachtlich dekorierten Pavillon. Die Aktion ist kostenfrei und findet zu folgenden Zeiten statt: Freitag und Samstag, 6. und 7. Dezember, von 16 bis 19 Uhr; Sonntag, 8. Dezember, von 14 bis 19 Uhr; Samstag, 14. Dezember, von 16 bis 19 Uhr und Sonntag, 15. Dezember, von 14 bis 19 Uhr.

Geöffnet ist der Christkindlmarkt am zweiten und dritten Adventswochenende (6. bis 8. und 13. bis 15. Dezember). Freitags von 16 bis 21 Uhr, samstags von 15 bis 21 Uhr und sonntags von 13 bis 20 Uhr. Der Eintritt ist frei.

Schlossweihnacht: In einem der schönsten Schlösser Bayerns veranstaltet der Verkehrsverein am zweiten und dritten Adventswochenende die Schlossweihnacht. Dort gibt es unter anderem heiße Maroni, Ofenkartoffeln, Baumstriezel, Schinkenschlawuzn und Falafel. Insgesamt 47 Fieranten bieten im Schlosshof und den repräsentativen Gesellschaftsräumen des Schlosses ihre Waren an. Im Nordflügel sowie in der Großen und Kleinen Dürnitz präsentiert sich das Kunsthandwerk: Gold-, Silber-, Perlen- und Modeschmuck, dazu Mützen, Teddybären, Krippen, Weihnachtsartikel und Tees.

Im und am Residenzschloss veranstaltet in diesem Jahr der Verkehrsverein die Schlossweihnacht. In zwei Jahren soll sie mit einem ganz neuen Konzept stattfinden. Bild: Xaver Habermeier (Archivbild)

Für einen musikalischen Advent sorgen unter anderem die Finkensteiner Alphornbläser, der Musikverein Heinrichsheim, der Posaunenchor aus Marienheim, der Posaunenchor der Christus- und Apostelkirche, das Jugendorchester der Stadtkapelle, Jagdhornbläsergruppen, die Flammentänzerinnen aus Rennertshofen sowie das Neuburger Traumtheater.

Schlossweihnacht in Neuburg: Das sind die Höhepunkte

An den beiden Adventssamstagen um 18 Uhr wird es für die Besucher spannend. Interessierte sollten ihre Taschenlampen mitbringen, wenn die „Schlossherrin“ die Türen zu Bereichen des Residenzschlosses öffnet, die normalerweise nicht zugänglich sind. Zu den „Führungen hinter die Kulissen im Schloss“ können sich die Besucher ab sofort unter 08431/644333 telefonisch anmelden. Der Nikolaus macht am 6. Dezember auf der Schlossweihnacht um 18 Uhr Station. Am zweiten Adventssonntag, 8. Dezember, findet zudem das offene Mitmachangebot für kleine und große Weihnachtsfreunde von 13 bis 16 Uhr unter dem Motto „Gesponnenes Gold und gewickelte Kerzen – Adventstour im Schloss mit Weihnachtswerkstatt“ statt.

Ohne Voranmeldung sind Kinder in Begleitung Erziehungsberechtigter und Erwachsene willkommen. Die Kinder haben freien Eintritt. Erwachsene bezahlen den regulären Eintrittspreis für das Schlossmuseum (5,50 Euro, ermäßigt 4,50 Euro). Daniela Schwarzmeier und Jessica Krause freuen sich auf die Besucher, die von 13 bis 16 Uhr jederzeit in die Adventstour einsteigen können.

Schlossweihnacht in Neuburg: Das sind die Öffnungszeiten

Die Schlossweihnacht ist geöffnet am zweiten und dritten Adventswochenende (6. bis 8. und 13. bis 15. Dezember). Freitags ist von 16 bis 21 Uhr, samstags von 15 bis 21 Uhr und sonntags von 13 bis 20 Uhr Marktbetrieb. Eröffnet wird die Schlossweihnacht am Freitag, 6. Dezember, um 16 Uhr. In ein besonderes Licht wird das Schloss einen Tag später um 19 Uhr getaucht, wenn die Flammentänzerinnen aus Rennertshofen eine Feuershow im Schlosshof zeigen. Die Show ist am 13. Dezember nochmals zu sehen. Am dritten Adventssonntag präsentiert der Unterstaller Dreigesang ab 15 Uhr bayerische Advents- und Weihnachtslieder in der Schlosskapelle.

2020 findet aufgrund der Arbeiten im Schloss keine Schlossweihnacht statt. Für den Markt in zwei Jahren verspricht der Vorsitzende des Verkehrsvereins, Friedhelm Lahn, ein neues Konzept.

