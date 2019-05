vor 48 Min.

Bald erstrahlt die Gärtnerstraße in neuem Licht

Brunnen, Bäume, Büsche und Bänke – im Bereich Gärtnerstraße/Schwalbenstraße will die Stadt einen Aufenthaltsort schaffen. Der Stand der Dinge.

Von Fabian Kluge

Der Bereich vor dem italienischen Restaurant in der Gärtnerstraße lässt bereits erahnen, wie schön die Passage in der Neuburger Innenstadt werden kann. Nachdem vor vier Jahren die Parallelstraße, die Blumenstraße, umfassend saniert worden ist, ist seit einigen Monaten nun der Bereich Gärtnerstraße/Schwalbenstraße an der Reihe. Einige Stellen sind schon jetzt fertig, wie Christoph Gastl vom städtischen Tiefbauamt erklärt: „Nach den Baggerarbeiten haben wir gleich wieder die Pflastersteine verlegt. Dadurch konnten wir einzelne Abschnitte schon wieder freigeben.“

So schreitet der Umbau der Gärtnerstraße in Neuburg voran

Ebenfalls fertig ist das Teilstück hinter dem Kolpinghaus. Auch in der Schwalbenstraße sind die Pflasterarbeiten zum Teil schon abgeschlossen. Bis der gesamte Bereich fertig ist, wird es aber noch einige Monate dauern. Bis zum Beginn der Sommerferien sollte die Baumaßnahme ursprünglich beendet sein – ein sportlicher Zeitplan, wie Gastl sagt: „Nach jetzigem Stand ist es sehr schwer abzuschätzen, ob wir den Zeitplan einhalten können.“

Bauarbeiten prägen das Bild in der Gärtnerstraße. Bild: Niklas Golling

Neben den restlichen Pflasterarbeiten vor allem in Richtung Münchener Straße fehlen noch weitere Elemente zur Neugestaltung. Schließlich soll in dem Bereich eine Art Aktivzentrum entstehen. Die Stadt will – ähnlich wie am Oswaldplatz – einen Aufenthaltsort schaffen. Dafür sollen neben Büschen und Bäumen auch Bänke und ein Brunnen Platz finden.

Gärtnerstraße Neuburg: Im Juni sollen Bäume kommen

„Die sieben oder acht Bäume setzen wir voraussichtlich im Juni. Damit diese auch ordentlich wachsen, gibt es im Untergrund einiges zu beachten“, erklärt Sachbearbeiter Gastl. Auch der Brunnen, das Herzstück des Platzes, befindet sich auf einem guten Weg. „Wir feilen noch die Technik des Brunnens aus, sind uns im Grunde aber einig.“ Mutmaßlich im Juli wird er installiert. Er wird beleuchtet sein und vier Düsen besitzen, die aus dem Boden kommen. Außerdem wird er mit einer Zeitschaltuhr versehen. „Damit die Anwohner am Abend nicht gestört werden“, betont Gastl.

Oberbürgermeister Bernhard Gmehling ist ebenfalls froh, wenn das Projekt fertig ist: „Ich war schon mehrfach an der Baustelle. Die Arbeiter sind gut unterwegs.“ Enttäuscht ist er jedoch von der Fördersumme der Regierung von Oberbayern. Von den Gesamtkosten der rund 1,1 Millionen Euro wurde gut die Hälfte als förderfähig anerkannt. Für Neuburg bedeutet das, dass die Kommune rund 330.000 Euro Finanzhilfen von Bund und Land erhält. „Das ist gerade mal ein Drittel“, sagt der Rathauschef. Gehofft habe er auf 50 bis 60 Prozent, aber die Regierung sehe die städtebauliche Verbesserung mittlerweile restriktiver.

