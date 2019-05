15.05.2019

Bald ist Biergartenzeit in Karlshuld

An der Hauptstraße in Karlshuld wird derzeit die Klosterwirtschaft saniert. Wenn die Arbeiten fertig sind, können Gäste ihre Speisen und Getränke auch draußen genießen. Das beschloss der Gemeinderat am Dienstag.

Der Gemeinderat genehmigt eine Freischankfläche für die neue Klosterwirtschaft. Der Jugendtreff hat wegen mangelndem Interesse von Kindern und Jugendlichen Probleme.

Von Thomas Balbierer

Auf gemütlichen Polstern können die Karlshulder bald vor einer neuen Wirtschaft Platz nehmen. Der Gemeinderat genehmigte in seiner jüngsten Sitzung eine Freischankfläche an der Hauptstraße 23. Dort wird derzeit das frühere Kloster, das bereits lange als Gastwirtschaft betrieben wurde, umfassend saniert. 2020 soll es fertig sein und Platz für eine Gastronomie, Fremdenzimmer und Wohnungen bieten.

Biergarten: 2020 soll die neue Gastronomie fertig sein

Die Gemeinderäte stimmten zu, für die neue Außengastronomie drei Parkplätze zu verpachten. Außerdem billigte das Gremium einen Vorbescheid für die Erweiterung der Norma-Filiale in der Augsburger Straße.

Um den Karlshulder Jugendtreff im Erdgeschoss des Schulanbaus ist es derzeit dagegen weniger gut bestellt. Auf der Internetseite des Vereins, der das Angebot für Kinder und Jugendliche ehrenamtlich organisiert, herrscht gähnende Leere. Wegen der neuen Datenschutzverordnung sei die Seite nur noch eingeschränkt nutzbar, steht da zu lesen. Aber nicht nur virtuell ist nichts los, auch vor Ort gibt es Probleme. „Niemand kommt“, klagte Kai Czapko am Dienstagabend. Czapko, seit 2008 für die Freien Wähler im Gemeinderat, ist Vorsitzender des Jugendtreff-Vereins. Die Ehrenamtlichen seien ratlos angesichts des mangelnden Interesses. „Wir brauchen Hilfe“, sagte Czapko an seine Gemeinderatskollegen gerichtet. Derzeit bleibe der Treff geschlossen.

Flohmarkt auf dem Parkplatz der Pizzeria Da Franco

Der Hilferuf stand am Ende einer zügig durchgeführten Sitzung, in der zum Beispiel über die Nutzung der Mehrzweckhalle für einen Trödelmarkt entschieden wurde. Ein lokaler Verein veranstaltet den am Sonntag, 26. Mai, auf dem Parkplatz der Pizzeria Da Franco. Bei Regen dürfen die Veranstalter nun in die Sporthalle umziehen.

Zugestimmt hat der Rat auch der Verlängerung des Vertrags mit dem Netzbetreiber Bayernwerk. Der alte läuft im Juni aus und wurde nun um fünf Jahre verlängert. Zuvor stand die Frage im Raum, wie viel die Gemeinde eine Übernahme der Straßenbeleuchtung kosten würde. Berechnungen des Netzbetreibers bezifferten die Gesamtkosten auf mehr als 145.000 Euro, weshalb sich die Räte einstimmig für eine Verlängerung entschieden.

Um Geld ging es auch in der Jahresrechnung, die Kämmerer Max Seitle präsentierte. 14 Millionen Euro haben Verwaltungs- und Vermögenshaushalt im Vorjahr betragen. Die Rücklagen sanken von 2,3 auf 1,3 Millionen Euro, da fast eine Million Euro in das neue Feuerwehrhaus investiert wurde. Das Finanzpolster bleibt jedoch bequem, man liege weit über der gesetzlichen Mindestrücklage, so Seitle.

Unter den Bauanträgen fand sich auch eine Eingabe von Bürgermeister Karl Seitle. Er plant den Bau eines Doppelhauses in der Ingolstädter Straße. Der Gemeinderat erteilte dem Rathauschef grünes Licht für sein Vorhaben.

